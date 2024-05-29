Мошенник требовал деньги у жительницы Екатеринбурга за отказ ее избить

Горожанка реагировать на угрозы не стала. Из-за этого аферист отправил ей новое сообщение, в котором снизил стоимость откупа до 2,5 тысячи, а также написал, что в этом случае будет избит заказчик. Ей же пришлют фотографию и данные заказчика.