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Мошенник требовал деньги у жительницы Екатеринбурга за отказ ее избить

Мошенник требовал деньги у жительницы Екатеринбурга за отказ ее избить

29 мая 2024, 08:40
Фото: 1MI
Девушке в Екатеринбурге стали поступать угрозы о физическом насилии от неизвестного. Также злоумышленник пытался вымогать у нее деньги.

Некоторое время назад девушке написал неизвестный и сообщил, что на нее якобы поступил заказ избить и сломать ей палец. Стоимость заказа — 3,5 тысячи рублей. При этом злоумышленник написал, что екатеринбурженка может откупиться, заплатив 4,5 тысячи, пишет Е1.

Горожанка реагировать на угрозы не стала. Из-за этого аферист отправил ей новое сообщение, в котором снизил стоимость откупа до 2,5 тысячи, а также написал, что в этом случае будет избит заказчик. Ей же пришлют фотографию и данные заказчика.

Женщина и на этот раз не поверила и заблокировала номер неизвестного. В полицию она не стала обращаться.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудник университета отправил мошенникам 400 тысяч рублей, после чего он обратился в полицию.

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