Мошенник требовал деньги у жительницы Екатеринбурга за отказ ее избить

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Некоторое время назад девушке написал неизвестный и сообщил, что на нее якобы поступил заказ избить и сломать ей палец. Стоимость заказа — 3,5 тысячи рублей. При этом злоумышленник написал, что екатеринбурженка может откупиться, заплатив 4,5 тысячи, пишет Е1.
Горожанка реагировать на угрозы не стала. Из-за этого аферист отправил ей новое сообщение, в котором снизил стоимость откупа до 2,5 тысячи, а также написал, что в этом случае будет избит заказчик. Ей же пришлют фотографию и данные заказчика.
Женщина и на этот раз не поверила и заблокировала номер неизвестного. В полицию она не стала обращаться.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудник университета отправил мошенникам 400 тысяч рублей, после чего он обратился в полицию.