Мужчина украл деньги из кассы магазина в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Произошло это 29 мая примерно в 14:20 в магазине «Вояж». Мужчина дождался, когда все продавцы будут заняты, после чего открыл кассу и забрал все деньги оттуда. Средства он положил в карман, отмечается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Далее злоумышленник убежал.
Представители магазина попросили мужчину вернуть деньги обратно, заявление в правоохранительные органы уже написано. Стражи порядка рассказали, что все обстоятельства выясняются.
Ранее житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с чужой банковской карты.