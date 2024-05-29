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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Мужчина украл деньги из кассы магазина в Нижнем Тагиле

Мужчина украл деньги из кассы магазина в Нижнем Тагиле

29 мая 2024, 14:22
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле мужчина украл деньги из кассы в магазине на улице Юности. Он засветился на видеокамерах.

Произошло это 29 мая примерно в 14:20 в магазине «Вояж». Мужчина дождался, когда все продавцы будут заняты, после чего открыл кассу и забрал все деньги оттуда. Средства он положил в карман, отмечается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Далее злоумышленник убежал.

Представители магазина попросили мужчину вернуть деньги обратно, заявление в правоохранительные органы уже написано. Стражи порядка рассказали, что все обстоятельства выясняются.

Ранее житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с чужой банковской карты.

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