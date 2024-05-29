Мужчина украл деньги из кассы магазина в Нижнем Тагиле

Произошло это 29 мая примерно в 14:20 в магазине «Вояж». Мужчина дождался, когда все продавцы будут заняты, после чего открыл кассу и забрал все деньги оттуда. Средства он положил в карман, отмечается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Далее злоумышленник убежал.