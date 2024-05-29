Почти полтысячи спортсменов в Свердловской области получат именные стипендии

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Получение выплат будет доступно паралимпийским и олимпийским спортсменам, а также тем, кто участвует в неолимпийских видах спорта, сообщили в департаменте информполитики.
В перечне также имеются победители всероссийских соревнований, спартакиад и участники сборных. По результатам прошлого года в список внесены 482 человека. Все они получат выплаты от 3 до 5,5 тысячи рублей в месяц.
В прошлом году количество спортсменов в списке составило 467 человек.
Напомним, ранее Нижний Тагил был назван одним из самых спортивных российских городов.