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Губернатор Куйвашев подписал указ об именных стипендиях для спортсменов

Почти полтысячи спортсменов в Свердловской области получат именные стипендии

29 мая 2024, 09:21
Фото: 1MI

Губернатор Куйвашев подписал указ об именных стипендиях для спортсменов

Спортсмены в Свердловской области, которые достигли высоких результатов, начнут получать ежемесячные выплаты. Такой указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Получение выплат будет доступно паралимпийским и олимпийским спортсменам, а также тем, кто участвует в неолимпийских видах спорта, сообщили в департаменте информполитики.

В перечне также имеются победители всероссийских соревнований, спартакиад и участники сборных. По результатам прошлого года в список внесены 482 человека. Все они получат выплаты от 3 до 5,5 тысячи рублей в месяц.

В прошлом году количество спортсменов в списке составило 467 человек.

Напомним, ранее Нижний Тагил был назван одним из самых спортивных российских городов.

#Ирина Кирилова#Спорт#Свердловская область#Деньги#Премия#Губернатор#Евгений Куйвашев#Выплаты#Екатеринбург
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