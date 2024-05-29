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Пожилой мужчина в Екатеринбурге умер за рулем автомобиля

Пожилой мужчина в Екатеринбурге умер за рулем автомобиля

29 мая 2024, 03:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пожилой горожанин умер, находясь за рулем автомобиля. Смерть мужчины наступила на Московском улице напротив здания Облсуда.

Мимо проезжали автоинспекторы и обратили внимание, что посреди дороги стоит машина. Заметив за рулем мужчину без сознания, они вызвали скорую, но спасти его не удалось. По словам очевидца, вскоре они уехали, а вместо них прибыли правоохранители, пишет Е1.

Умершему мужчине было 73 года. В полиции начали проверку. Предположительно, криминала в смерти екатеринбуржца нет, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых

Тело отправлено на экспертизу. Специалистами будет установлена точная причина смерти, рассказали в свердловском СК.

Напомним, в Екатеринбурге прохожие заметили труп человека на перекрестке Бакинских Комиссаров — Победы.

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