Пожилой мужчина в Екатеринбурге умер за рулем автомобиля

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Мимо проезжали автоинспекторы и обратили внимание, что посреди дороги стоит машина. Заметив за рулем мужчину без сознания, они вызвали скорую, но спасти его не удалось. По словам очевидца, вскоре они уехали, а вместо них прибыли правоохранители, пишет Е1.
Умершему мужчине было 73 года. В полиции начали проверку. Предположительно, криминала в смерти екатеринбуржца нет, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых
Тело отправлено на экспертизу. Специалистами будет установлена точная причина смерти, рассказали в свердловском СК.
Напомним, в Екатеринбурге прохожие заметили труп человека на перекрестке Бакинских Комиссаров — Победы.