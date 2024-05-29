Пожилой мужчина в Екатеринбурге умер за рулем автомобиля

Мимо проезжали автоинспекторы и обратили внимание, что посреди дороги стоит машина. Заметив за рулем мужчину без сознания, они вызвали скорую, но спасти его не удалось. По словам очевидца, вскоре они уехали, а вместо них прибыли правоохранители, пишет Е1.