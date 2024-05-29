Проститутки пойманы рядом с общежитиями в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Бордель находился на улице Машинистов. Он маскировался под массажный салон, однако внутри нашлись подтверждения того, что там оказывались еще и интим-услуги.
Заглядывали за «массажем» периодически студенты, живущие неподалеку, рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. С поличным поймали три клиента, четыре сотрудницы и администратора.
Секс-услуги оценивались на сумму от 5 до 8 тысяч рублей. От этих денег 40% доставалось самим девушкам. Ежедневно салон зарабатывал около 80 тысяч рублей, а по выходным заработок составлял до 200 тысяч.
Девушек отвезли в полицию. Там на них составили административные протоколы. Хозяину заведения грозит уголовное дело.
Ранее в бывшем особняке революционера в Екатеринбурге был найден бордель.