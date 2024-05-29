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Рядом с общежитиями в Екатеринбурге накрыли «проститутошную»

Проститутки пойманы рядом с общежитиями в Екатеринбурге

29 мая 2024, 13:42
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Дмитрия Чукреева

Рядом с общежитиями в Екатеринбурге накрыли «проститутошную»

В Екатеринбурге около общежитий была накрыта «проститутошная». Девушек легкого поведения разоблачили общественные деятели и полицейские.

Бордель находился на улице Машинистов. Он маскировался под массажный салон, однако внутри нашлись подтверждения того, что там оказывались еще и интим-услуги.

Заглядывали за «массажем» периодически студенты, живущие неподалеку, рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. С поличным поймали три клиента, четыре сотрудницы и администратора.

Секс-услуги оценивались на сумму от 5 до 8 тысяч рублей. От этих денег 40% доставалось самим девушкам. Ежедневно салон зарабатывал около 80 тысяч рублей, а по выходным заработок составлял до 200 тысяч.

Девушек отвезли в полицию. Там на них составили административные протоколы. Хозяину заведения грозит уголовное дело.

Ранее в бывшем особняке революционера в Екатеринбурге был найден бордель.

Силовики накрыли очередную «проститутошную» в Екатеринбурге
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Студенты#Девушки#Бордель#Проститутки#18+#Екатеринбург#Секс-услуги#Общежития#Административные протоколы
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