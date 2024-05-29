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Пьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиром

Пьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиром

29 мая 2024, 10:24
Фото: 1MI
В самолете Красноярск — Екатеринбург устроили скандал два пассажира. Один из них был в нетрезвом состоянии.

Один из пассажиров предложил другому мужчине совершить неприличные действия. Из-за этого между ними разгорелся конфликт, который чуть не дошел до драки, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».

Дебоширов смогли разнять. В аэропорту Кольцово пьяного дебошира задержали правоохранители. На него составили протокол за мелкое хулиганство и оставили в отделении до его отрезвления.

Напомним, пьяный мужчина из Саратова, собиравшийся лететь рейсом Екатеринбург — Хабаровск, устроил перед посадкой дебош, из-за чего его не посадили на самолет.

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