Пьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиром

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Один из пассажиров предложил другому мужчине совершить неприличные действия. Из-за этого между ними разгорелся конфликт, который чуть не дошел до драки, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».
Дебоширов смогли разнять. В аэропорту Кольцово пьяного дебошира задержали правоохранители. На него составили протокол за мелкое хулиганство и оставили в отделении до его отрезвления.
Напомним, пьяный мужчина из Саратова, собиравшийся лететь рейсом Екатеринбург — Хабаровск, устроил перед посадкой дебош, из-за чего его не посадили на самолет.