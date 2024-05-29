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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:09

Школьницам из Воронежа пришлось раздеваться перед входом на ЕГЭ

Школьницам из Воронежа пришлось раздеваться перед входом на ЕГЭ

29 мая 2024, 11:06
Фото: 1MI
В Воронеже школьница подняла кофту и показала лифчик проверяющему на входе. Однако после этого ее не пропустили. Затем другие ученицы стали снимать лифчики еще до входа в школу.

Известно, что девушка хотела пройти на ЕГЭ в школу №62, как вдруг рамка на входе запищала. Школьницу остановили. Далее она задрала кофту до лифчика, но пропускать ее не торопились, пишет Baza.

Выяснилось, что звуковой сигнал раздался из-за косточки в лифчике. После этого другие школьницы стали снимать лифчики на улице при других обучающихся, утверждает издание.

Девушки рассказали, что с унизительной для них ситуации после слов педагога: «если хочешь сдавать, то надо снять». В региональном правительстве прокомментировали ситуацию, сказав, что осмотр на входе был корректным.

Напомним, что в Нижнем Тагиле, как и в других регионах России, 28 мая состоялся ЕГЭ по русскому языку.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Правительство#Школьница#Видео#Воронеж#Экзамен#18+#Екатеринбург#Пропуск#Сигнал
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