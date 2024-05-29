Школьницам из Воронежа пришлось раздеваться перед входом на ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Известно, что девушка хотела пройти на ЕГЭ в школу №62, как вдруг рамка на входе запищала. Школьницу остановили. Далее она задрала кофту до лифчика, но пропускать ее не торопились, пишет Baza.
Выяснилось, что звуковой сигнал раздался из-за косточки в лифчике. После этого другие школьницы стали снимать лифчики на улице при других обучающихся, утверждает издание.
Девушки рассказали, что с унизительной для них ситуации после слов педагога: «если хочешь сдавать, то надо снять». В региональном правительстве прокомментировали ситуацию, сказав, что осмотр на входе был корректным.
Напомним, что в Нижнем Тагиле, как и в других регионах России, 28 мая состоялся ЕГЭ по русскому языку.