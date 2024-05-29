Школьницам из Воронежа пришлось раздеваться перед входом на ЕГЭ

В Воронеже школьница подняла кофту и показала лифчик проверяющему на входе. Однако после этого ее не пропустили. Затем другие ученицы стали снимать лифчики еще до входа в школу.

Известно, что девушка хотела пройти на ЕГЭ в школу №62, как вдруг рамка на входе запищала. Школьницу остановили. Далее она задрала кофту до лифчика, но пропускать ее не торопились, пишет Baza. Выяснилось, что звуковой сигнал раздался из-за косточки в лифчике. После этого другие школьницы стали снимать лифчики на улице при других обучающихся, утверждает издание. Девушки рассказали, что с унизительной для них ситуации после слов педагога: «если хочешь сдавать, то надо снять». В региональном правительстве прокомментировали ситуацию, сказав, что осмотр на входе был корректным. Напомним, что в Нижнем Тагиле, как и в других регионах России, 28 мая состоялся ЕГЭ по русскому языку. Эксперты рассказали, как школьникам справиться со стрессом во время ОГЭ и ЕГЭ Узнать подробнее