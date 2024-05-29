Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней

Недавно тагильчане в очередной раз возмутились густым дымом из ЕВРАЗ НТМК. Он доставил горожанам неудобства в вечернее время 19 мая и в ночь на 20 мая. Жалобы поступали с Алтайского микрорайона, Тагилстроя, Дзержинского района. Выбросы летели в сторону Старателя и Сухоложского поселка.