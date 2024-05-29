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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Дни НМУ объявлены в Нижнем Тагиле

Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней

29 мая 2024, 11:33
Фото: tagilcity.ru

Дни НМУ объявлены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в течение ближайших шести дней прогнозируется смог. Дни НМУ объявлены с 20:00 29 мая до этого же времени 3 июня.

Это НМУ первой степени опасности, рассказали в мэрии. В указанный период в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. В эти дни в Нижнем Тагиле будет от +9 до +24 градусов тепла.

Недавно тагильчане в очередной раз возмутились густым дымом из ЕВРАЗ НТМК. Он доставил горожанам неудобства в вечернее время 19 мая и в ночь на 20 мая. Жалобы поступали с Алтайского микрорайона, Тагилстроя, Дзержинского района. Выбросы летели в сторону Старателя и Сухоложского поселка.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Опасность#НМУ#Прогноз погоды#Мэрия#Окружающая среда#Смог#Жалобы#Дым#Вредные примеси#Екатеринбург#Режим НМУ
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