Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Это НМУ первой степени опасности, рассказали в мэрии. В указанный период в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. В эти дни в Нижнем Тагиле будет от +9 до +24 градусов тепла.
Недавно тагильчане в очередной раз возмутились густым дымом из ЕВРАЗ НТМК. Он доставил горожанам неудобства в вечернее время 19 мая и в ночь на 20 мая. Жалобы поступали с Алтайского микрорайона, Тагилстроя, Дзержинского района. Выбросы летели в сторону Старателя и Сухоложского поселка.