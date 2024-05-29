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Сотрудник секретного завода в Екатеринбурге задержан за вымогательство 720 тысяч

Сотрудник секретного завода в Екатеринбурге задержан за вымогательство 720 тысяч

29 мая 2024, 10:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан заместитель руководителя предприятия «Вектор» за вымогательство денег в особо крупном размере.

В 2023 году на протяжении некоторого времени мужчина вымогал деньги у бизнесвумен, которая держала общепит на территории завода. Замруководителя за продление контракта требовал у женщины 720 тысяч рублей, пишет Ура.ру.

В какой-то момент он сумел убедить женщину отдать ему деньги. После того, как в 2024 году факт вымогательства был выявлен, в отношении сотрудника возбудили уголовное дело.

Напомним, в Серове бывший сотрудник автоинспекции оштрафован на 510 тысяч рублей за получение взятки и мошенничество.

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