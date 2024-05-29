Сотрудник секретного завода в Екатеринбурге задержан за вымогательство 720 тысяч

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В 2023 году на протяжении некоторого времени мужчина вымогал деньги у бизнесвумен, которая держала общепит на территории завода. Замруководителя за продление контракта требовал у женщины 720 тысяч рублей, пишет Ура.ру.
В какой-то момент он сумел убедить женщину отдать ему деньги. После того, как в 2024 году факт вымогательства был выявлен, в отношении сотрудника возбудили уголовное дело.
Напомним, в Серове бывший сотрудник автоинспекции оштрафован на 510 тысяч рублей за получение взятки и мошенничество.