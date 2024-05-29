Сотрудница Turkish Airlines из-за невнимательности создала проблемы пермяку

По словам Никиты, так звали нашего героя, перед регистрацией на рейс он случайно встал в очередь на стойку Turkish Airlines вместо российского авиаперевозчика. Но вместо того, чтобы сообщить ему об ошибке, сотрудница Turkish Airlines выдала пермяку посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой. Его багаж также был зарегистрирован на ее имя и отправлен в багажный отсек самолета, пишет properm.ru.