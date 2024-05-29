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Сотрудница Turkish Airlines из-за невнимательности создала проблемы пермяку

Сотрудница Turkish Airlines из-за невнимательности создала проблемы пермяку

29 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
Житель Перми пытался вылететь в Москву рейсом «Уральских авиалиний» из стамбульского Нового аэропорта. Однако из-за стечения обстоятельств и ошибки сотрудницы Turkish Airlines мужчина вынужден был задержаться в турецком городе.

По словам Никиты, так звали нашего героя, перед регистрацией на рейс он случайно встал в очередь на стойку Turkish Airlines вместо российского авиаперевозчика. Но вместо того, чтобы сообщить ему об ошибке, сотрудница Turkish Airlines выдала пермяку посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой. Его багаж также был зарегистрирован на ее имя и отправлен в багажный отсек самолета, пишет properm.ru.

Мужчина не сразу заметил ошибку, а когда обратился к стойке Turkish Airlines для разъяснений, никто не захотел помочь. По его словам, шесть часов он находился в неопределенности относительно дальнейшего перелета и судьбы багажа. На стойке помощи F44, куда Никита первоначально обратился, сотрудники отказывались его выслушать и разводили руками.

В офисе Turkish Airlines также отказались помочь, отправив Никиту обратно на стойку регистрации. Все попытки решить проблему оказались безуспешными, и в итоге россиянину пришлось приобрести новый билет до Москвы. Позже он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.

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