Трогал за ягодицы: в Екатеринбурге жители поймали пристававшего к девочке мужчину

Инцидент произошел 25 мая. Очевидцы приводят две версии случившегося. Более безобидная говорит о том, что мужчина просто смотрел, как дети играют в футбол, и пообещал 500 рублей выигравшей команде. По другой версии он заманил девочку в машину, где начал трогать ее за ягодицы. Дети позвали на помощь взрослых, которые и задержали предполагаемого педофила.