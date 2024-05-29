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В Екатеринбурге жители поймали мужчину, пристававшего к 10-летней девочке

Трогал за ягодицы: в Екатеринбурге жители поймали пристававшего к девочке мужчину

29 мая 2024, 15:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге жители поймали мужчину, пристававшего к 10-летней девочке

Екатеринбуржцы вызвали полицию, однако правоохранители заявили об отсутствии состава преступления и отпустили его.

Странно ведущего себя мужчину заметили жители Чкаловского района города. По их словам, он долго сидел на детской площадке, а потом попытался пристать к одной из девочек, пишет Ura.ru со ссылкой на своих читателей.

Инцидент произошел 25 мая. Очевидцы приводят две версии случившегося. Более безобидная говорит о том, что мужчина просто смотрел, как дети играют в футбол, и пообещал 500 рублей выигравшей команде. По другой версии он заманил девочку в машину, где начал трогать ее за ягодицы. Дети позвали на помощь взрослых, которые и задержали предполагаемого педофила.

Однако приехавшие полицейские заявили, что не могут полагаться лишь на слова маленькой девочки, после чего мужчину отпустили. Однако очевидцы утверждают, что у него в телефоне нашли фотографии детей.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга случай не подтвердили.

Ранее в Екатеринбурге мужчина привел домой 6-летнюю девочку и включил порно.

В Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке педофил сядет в колонию на 7 лет
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Полиция#Девочка#Педофил#Задержание#18+#Екатеринбург
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