Трогал за ягодицы: в Екатеринбурге жители поймали пристававшего к девочке мужчину

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Странно ведущего себя мужчину заметили жители Чкаловского района города. По их словам, он долго сидел на детской площадке, а потом попытался пристать к одной из девочек, пишет Ura.ru со ссылкой на своих читателей.
Инцидент произошел 25 мая. Очевидцы приводят две версии случившегося. Более безобидная говорит о том, что мужчина просто смотрел, как дети играют в футбол, и пообещал 500 рублей выигравшей команде. По другой версии он заманил девочку в машину, где начал трогать ее за ягодицы. Дети позвали на помощь взрослых, которые и задержали предполагаемого педофила.
Однако приехавшие полицейские заявили, что не могут полагаться лишь на слова маленькой девочки, после чего мужчину отпустили. Однако очевидцы утверждают, что у него в телефоне нашли фотографии детей.
В пресс-службе УМВД Екатеринбурга случай не подтвердили.
Ранее в Екатеринбурге мужчина привел домой 6-летнюю девочку и включил порно.