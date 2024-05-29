В Екатеринбурге произошел пожар в квартире с плантацией конопли

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Короткое замыкание, вследствие чего вспыхнул огонь, вызвал осушительный аппарат, который владелец квартиры использовал в личных целях. После того, как пожар был потушен, в ванной комнате были обнаружены кусты конопли, пишет Ура.ру.
На столе в кухне лежали изделия, предназначенные для курения, а также сухая трава. Возгорание тушили девять сотрудников экстренной службы.
Вскоре после обнаружения конопли в пострадавшую квартиру приехали сотрудники полиции и задержали екатеринбуржца.
Напомним, жительница Каменска-Уральского вместе с подругой организовала в своей квартире наркопритон. В отношении женщин возбудили уголовное дело.