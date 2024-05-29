tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Екатеринбурге произошел пожар в квартире с плантацией конопли

В Екатеринбурге произошел пожар в квартире с плантацией конопли

29 мая 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге загорелась квартира, хозяин которой выращивал коноплю. Происшествие случилось на Володарской улице.

Короткое замыкание, вследствие чего вспыхнул огонь, вызвал осушительный аппарат, который владелец квартиры использовал в личных целях. После того, как пожар был потушен, в ванной комнате были обнаружены кусты конопли, пишет Ура.ру.

На столе в кухне лежали изделия, предназначенные для курения, а также сухая трава. Возгорание тушили девять сотрудников экстренной службы.

Вскоре после обнаружения конопли в пострадавшую квартиру приехали сотрудники полиции и задержали екатеринбуржца.

Напомним, жительница Каменска-Уральского вместе с подругой организовала в своей квартире наркопритон. В отношении женщин возбудили уголовное дело.

Директор компании по доставке из Нижнего Тагила попал в тюрьму из-за наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга избивает свою мать из-за квартирыПенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»Жительница Каменска-Уральского организовала в своей квартире наркопритон
#Елизавета Зиборова#Пожар#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Квартира#ЧП#Конопля#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Глава подразделения железной дороги в Нижнем Тагиле подозревается в коррупции
Сегодня, 06:07
Гражданин Абхазии заплатит более 2,5 млн за незаконный ввоз автомобиля на Урал
Сегодня, 06:29
В Нижнем Тагиле прошел ОГЭ по русскому языку
Сегодня, 06:40
Глава ГИБДД Свердловской области грозит сделать дороги неровными против самокатов
Сегодня, 06:49
Робототехники из Нижнего Тагила заняли призовые места на престижной олимпиаде
Сегодня, 07:22
"