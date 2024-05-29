В Екатеринбурге снова рассмотрят дело о нападении на мальчика в шапке с Z-символикой

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Заседания пройдут в Октябрьском районном суде. Они будут закрытыми.
Жителя Екатеринбурга Александра обвинили в хулиганстве с применением насилия или угрозой его применения.
Напомним, инцидент случился еще в апреле 2023 года. Мужчина напал на мальчика в Екатеринбурге. Он ругался и нецензурно выражался. Причиной такого поведения мужчины стала шапка. На ней был указан символ Z.
Мальчик выходил из подъезда, когда прохожий его схватил. Он стал его ругать. Ребенку удалось убежать, но родители решили все же обратиться к правоохранителям. Они потребовали наказать мужчину за дискредитацию ВС РФ.
В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело. Однако оно было прекращено, а виновник отделался штрафом в 7 тысяч рублей. Прокуратура при этом настояла, чтобы дело пересмотрел другой суд.