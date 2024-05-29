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В ЕР рассказали об инициативах для национального проекта «Семья»

В ЕР рассказали об инициативах для национального проекта «Семья»

29 мая 2024, 17:08
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» создала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 мер, выстроенных в соответствии с указом президента Российской Федерации о помощи таким семьям.

Анна Кузнецова, глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, а также вице-спикер Государственной думы, подчеркнула, что каждая десятая семья в России является многодетной. Основной целью указа президента является обеспечение равномерного использования льгот и создание единого подхода к поддержке многодетных семей по всей стране. Об этом сообщает mkset.ru.

Предполагается, что стандарт будет включать в себя разнообразные меры поддержки, в том числе выплату регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка, улучшение жилищных условий, предоставление поддержки независимо от уровня дохода, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, доступ к культурным и спортивным учреждениям, развитие профессионального образования детей, компенсации на покупку школьной формы и учебных материалов, а также улучшение доступности услуг социальных нянь и компенсацию расходов на отдых в детских лагерях и санаториях.

Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты, заявила о намерениях министерства совместно с «Единой Россией» поддержать регионы в деятельности по завершению работы над нормативными актами для реализации указа президента. В настоящее время эти акты уже работают в 59 субъектах Российской Федерации и городе Байконуре. Баталина также отметила, что регионы имеют право на предоставление дополнительных мер поддержки помимо тех, которые предусмотрены указом. В этой связи рекомендации от «Единой России» могут оказаться полезными.

Кроме того, партия объявила о новых инициативах, разработанных для включения в национальный проект «Семья», который был предложен президентом в его послании. Сбор инициатив проводился в регионах, поступило более 3,5 тысячи предложений, пишет сайт ER.RU.

По словам Анны Кузнецовой, партия выделила несколько групп предложений, которые будут переданы в правительство для рассмотрения и реализации. Это предложения по финансовой поддержке семей с детьми, по развитию инфраструктуры для помощи семьям в разных ситуациях, по популяризации семейных ценностей.

#Общество
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