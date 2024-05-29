В ЕР рассказали об инициативах для национального проекта «Семья»

Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты, заявила о намерениях министерства совместно с «Единой Россией» поддержать регионы в деятельности по завершению работы над нормативными актами для реализации указа президента. В настоящее время эти акты уже работают в 59 субъектах Российской Федерации и городе Байконуре. Баталина также отметила, что регионы имеют право на предоставление дополнительных мер поддержки помимо тех, которые предусмотрены указом. В этой связи рекомендации от «Единой России» могут оказаться полезными.