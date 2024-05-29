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Роспотребнадзор завершил проверки в екатеринбургской сети «Жизньмарт»

В магазинах екатеринбургского «Жизньмарта» завершились проверки после отравлений

29 мая 2024, 15:07
Фото: 1MI

Роспотребнадзор завершил проверки в екатеринбургской сети «Жизньмарт»

Оставшаяся на полках екатеринбургского «Жизньмарта» продукция признана безопасной, однако ряд фабрик отказался работать с сетью после скандала.

Роспотребнадзор несколько раз проверил фабрики, которые поставляют готовую продукцию в «Жизньмарт». Их продукция признана безопасной, сообщила продуктовая сеть в пресс-релизе.

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Также безопасна продукция, которая в итоге осталась на полках «Жизньмарта».

Ранее стало известно, что некоторые поставщики сети, опасаясь проверок Роспотребнадзора, разорвали с торговой сетью контракты. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко заявлял о собственном внутреннем расследовании инцидентов с отравлением.

Также он призвал екатеринбуржцев и жителей других городов «не облизывать яйца» на полках, так как компенсации получат только те свердловчане, отравление которых продуктами из «Жизньмарта» признал Роспотребнадзор.

Напомним, что готовыми блюдами в «Жизньмарте» отравились 18 человек. Сальмонеллез в том числе подхватил сотрудник сети.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Здоровье#Роспотребнадзор#Отравление#Екатеринбург#Проверки#Жизньмарт
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