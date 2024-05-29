В магазинах екатеринбургского «Жизньмарта» завершились проверки после отравлений

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Роспотребнадзор несколько раз проверил фабрики, которые поставляют готовую продукцию в «Жизньмарт». Их продукция признана безопасной, сообщила продуктовая сеть в пресс-релизе.
Также безопасна продукция, которая в итоге осталась на полках «Жизньмарта».
Ранее стало известно, что некоторые поставщики сети, опасаясь проверок Роспотребнадзора, разорвали с торговой сетью контракты. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко заявлял о собственном внутреннем расследовании инцидентов с отравлением.
Также он призвал екатеринбуржцев и жителей других городов «не облизывать яйца» на полках, так как компенсации получат только те свердловчане, отравление которых продуктами из «Жизньмарта» признал Роспотребнадзор.
Напомним, что готовыми блюдами в «Жизньмарте» отравились 18 человек. Сальмонеллез в том числе подхватил сотрудник сети.