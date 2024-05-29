В Минпросвещения опровергли слухи о досмотре школьниц в Воронеже перед ЕГЭ

Школьницы ранее заявили, что досмотр производился слишком тщательно. Одной из девочек, которая не вынула косточки из бюстгалтера, охранник якобы прощупал грудь. Ситуацию взяла под личный контроль депутат Госдумы Нина Останина, которая заявила, что будет требовать более тщательной проверки.