В Минпросвещения опровергли слухи о досмотре школьниц в Воронеже перед ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Школу в Воронеже проверили и не нашли фактов, которые подтверждали бы версию школьниц о некорректной проверки, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью Shot.
По его словам, свое расследование инициировал Рособрнадзор, в итоге факты не подтвердились.
Там все было сделано в соответствии с регламентом, — подчеркнул Кравцов.
Школьницы ранее заявили, что досмотр производился слишком тщательно. Одной из девочек, которая не вынула косточки из бюстгалтера, охранник якобы прощупал грудь. Ситуацию взяла под личный контроль депутат Госдумы Нина Останина, которая заявила, что будет требовать более тщательной проверки.
ЕГЭ по русскому проходил в российских школах 28 мая.