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Кравцов: воронежских школьниц никто не заставлял раздеваться перед ЕГЭ

В Минпросвещения опровергли слухи о досмотре школьниц в Воронеже перед ЕГЭ

29 мая 2024, 14:42
Фото: 1MI

Кравцов: воронежских школьниц никто не заставлял раздеваться перед ЕГЭ

На досмотр с пристрастием перед экзаменом в воронежской школе №62 ранее пожаловались старшеклассницы. Однако руководство учебного заведения утверждает, что проверка проводилась по регламенту.

Школу в Воронеже проверили и не нашли фактов, которые подтверждали бы версию школьниц о некорректной проверки, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью Shot.

По его словам, свое расследование инициировал Рособрнадзор, в итоге факты не подтвердились.

Там все было сделано в соответствии с регламентом, — подчеркнул Кравцов.

Школьницы ранее заявили, что досмотр производился слишком тщательно. Одной из девочек, которая не вынула косточки из бюстгалтера, охранник якобы прощупал грудь. Ситуацию взяла под личный контроль депутат Госдумы Нина Останина, которая заявила, что будет требовать более тщательной проверки.

ЕГЭ по русскому проходил в российских школах 28 мая.

Школьницам из Воронежа пришлось раздеваться перед входом на ЕГЭ
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Школа#Образование#ЕГЭ#Воронеж#Досмотр#Спортивная школа#Старшеклассники#Екатеринбург#Личный досмотр#Охранники
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