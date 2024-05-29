В Нижнем Тагиле местная жительница обвиняет управляющую компанию в бездействии

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По словам автора обращения, остекление деревянных окон в подъезде выполнено из кусочков стекла, рамы местами не двойные, из подоконников выпадают куски кирпича, стены обшарпанные, почтовые ящики ржавые и без дверок, а те, что есть, не для всех квартир.
По рассказам местной жительницы ремонт в подъездах дома не проводили с 90х годов. Подвал постоянно затоплен, там живут тараканы, в подъездах стоит неприятный запах. Дом, по мнению собственницы квартиры в доме № 7 по улице 9 января, доведен до аварийного состояния благодаря именно работе управляющей компании.
Кроме того, по словам жительницы Нижнего Тагила, дорога вдоль дома в ужасном состоянии, вся в ямах и ухабах, а тротуар почти отсутствует. В настоящее время управляющая компания ООО «Северный» проводит ремонт домов на улице Бирюзовой, которые были построены позже проблемного дома и, по мнению женщины, находятся в хорошем состоянии.
Возникает вопрос: почему управляющая компания, получая деньги от жителей за обслуживание их домов, не выполняет свои обязательства? Почему жители вынуждены жить в таких условиях, когда другие дома в городе выглядят намного лучше? Мне 76 лет, живу одна, дети в Питере все пытаются перевезти меня из этого гадюжника, но у меня здесь друзья, дача. Надеялась, что молодые семьи займутся этим вопросом, но, увы. На 5 этаже трещина по стене сверху донизу, дом трещит по швам, начиная с фундамента. В Питере у дочери поменяли почтовые ящики, я удивилась. Почему, ведь прежние были хорошие? УК решила поставить посовременнее. А мы где живем? За что? — рассказала TagilCity.ru Нина, жительница проблемного дома.
Согласно информации, опубликованной на сайте регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ремонт фасада дома № 7, расположенного на улице 9 Января, запланирован на период с 2045 по 2047 год.
Кроме того, по данным того же источника, на счетах дома, предназначенных для формирования фонда капитального ремонта, на данный момент имеется 55 тысяч рублей, накопленных за первый квартал 2024 года.
Журналист редакции TagilCity.ru пытался получить комментарий руководства управляющей компании ООО «Северный», однако на звонки в этой организации не отвечают, в УК будет подготовлен и направлен официальный запрос.