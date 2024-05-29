В Нижнем Тагиле местная жительница обвиняет управляющую компанию в бездействии

Кроме того, по словам жительницы Нижнего Тагила, дорога вдоль дома в ужасном состоянии, вся в ямах и ухабах, а тротуар почти отсутствует. В настоящее время управляющая компания ООО «Северный» проводит ремонт домов на улице Бирюзовой, которые были построены позже проблемного дома и, по мнению женщины, находятся в хорошем состоянии.