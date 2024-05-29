В Нижнем Тагиле наносят дорожную разметку у трамваев

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Разметку накануне наносили сотрудники Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила. По мнению автомобилистов города, с ней стало гораздо удобнее.
Заметила, что в районе трамвайных остановок появились по две кривые желтого цвета. Мне кажется, это очень удобно. Например, в очередной раз напоминает всем, что в этом месте останавливается трамвай. Иногда водители останавливаются, преграждая путь людям. Или сами пассажиры трамвая с остановок начинают идти там, где им не положено, — отметила тагильчанка Анна.
Директор ЦОДД Вячеслав Масальский пояснил, что такую разметку нанесут в Нижнем Тагиле везде, где потребуется.
Такую разметку по ПДД 1.17.2 применяют для обозначения остановок трамвая при прохождении путей посредине проезжей части в отсутствие приподнятых площадок у рельсов. Разметку мы начали наносить уже в прошлом году. В текущем году уже нанесли по проспекту Ленина. Будем делать там, где требуется, — сообщил корреспонденту руководитель.