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Дорожная разметка у трамваев появляется в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле наносят дорожную разметку у трамваев

29 мая 2024, 12:10
Фото: tagilcity.ru

Дорожная разметка у трамваев появляется в Нижнем Тагиле

Автомобилисты Нижнего Тагила заметили, что в течение недели на городских дорогах стала появляться разметка, которая предназначена для трамваев и их пассажиров.

Разметку накануне наносили сотрудники Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила. По мнению автомобилистов города, с ней стало гораздо удобнее.

Заметила, что в районе трамвайных остановок появились по две кривые желтого цвета. Мне кажется, это очень удобно. Например, в очередной раз напоминает всем, что в этом месте останавливается трамвай. Иногда водители останавливаются, преграждая путь людям. Или сами пассажиры трамвая с остановок начинают идти там, где им не положено, — отметила тагильчанка Анна.
Фото: tagilcity.ru

Директор ЦОДД Вячеслав Масальский пояснил, что такую разметку нанесут в Нижнем Тагиле везде, где потребуется.

Такую разметку по ПДД 1.17.2 применяют для обозначения остановок трамвая при прохождении путей посредине проезжей части в отсутствие приподнятых площадок у рельсов. Разметку мы начали наносить уже в прошлом году. В текущем году уже нанесли по проспекту Ленина. Будем делать там, где требуется, — сообщил корреспонденту руководитель.
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