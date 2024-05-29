tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В РФ появится пятиступенчатая шкала НДФЛ

В РФ появится пятиступенчатая шкала НДФЛ

29 мая 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney
Минфин внес в правительство законопроект о введении системы с пятью действующими ступенями НДФЛ. Шкала подоходного налога физлиц будет начинаться от 13% и доходить до 22%.

Раньше у системы НДФЛ было две ступени: 13% и 15% с доходов, которые превышают 416,7 тысяч в месяц или пять миллионов рублей в год. Теперь в Минфине планируют ввести пять ступеней, пишут «Новые известия».

Так, 13% НДФЛ будут платить физлица, имеющие доход до 200 тысяч рублей в месяц, 15% — физлица, чей месячный доход превышает 200 тысяч и может доходить до 416 тысяч. 18% НДФЛ установят для тех, кто зарабатывает в месяц от 416 тысяч до 1,67 миллиона.

20% установят для тех, у кого заработок в месяц от 1,67 до 4,17 миллиона, а 22% при уровне месячного дохода, превышающего 4,17 миллиона.

Напомним, эксперт по экономике Никита Кричевский ранее предположил, что ставку могут повысить для всех жителей страны, исключая людей, у которых низкий уровень дохода.

Набиуллина сообщила, что ЦБ поддержал отмену налога на доходы
Узнать подробнее
Читайте также:
Для безбилетных пассажиров в Екатеринбурге увеличили штрафы в 25 разЖителям Свердловской области придется платить за ЖКХ на 10% большеВ Екатеринбурге киоски станут дороже и изменятся правила их размещения
#Елизавета Зиборова#Экономика#Деньги#Закон#Налоги#Граждане#Доход#Минфин#Законопроект#Ставка#Изменения#Екатеринбург#Физлица
Подпишитесь
Подарок с небес: три самых крутых выигрыша в лотерею в Свердловской области
Вчера, 14:07
Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
Вчера, 05:12
Новый фигурант: дело свердловского замминистра Кислицына обрастает подозреваемыми
Вчера, 14:43
Ремонт стадиона у школы №44 в Нижнем Тагиле завершится к новому учебному году
Вчера, 15:17
Разместить людей: свердловский губернатор Куйвашев взял на контроль пожар в Березовке
Вчера, 15:53
Российская ГИБДД снова превращается в ГАИ: ведомство берет старое название
Вчера, 16:28
"