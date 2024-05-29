В РФ появится пятиступенчатая шкала НДФЛ

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Раньше у системы НДФЛ было две ступени: 13% и 15% с доходов, которые превышают 416,7 тысяч в месяц или пять миллионов рублей в год. Теперь в Минфине планируют ввести пять ступеней, пишут «Новые известия».
Так, 13% НДФЛ будут платить физлица, имеющие доход до 200 тысяч рублей в месяц, 15% — физлица, чей месячный доход превышает 200 тысяч и может доходить до 416 тысяч. 18% НДФЛ установят для тех, кто зарабатывает в месяц от 416 тысяч до 1,67 миллиона.
20% установят для тех, у кого заработок в месяц от 1,67 до 4,17 миллиона, а 22% при уровне месячного дохода, превышающего 4,17 миллиона.
Напомним, эксперт по экономике Никита Кричевский ранее предположил, что ставку могут повысить для всех жителей страны, исключая людей, у которых низкий уровень дохода.