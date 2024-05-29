ВГОК в Нижнем Тагиле наказан за неисправленные нарушения в области охраны воздуха

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Published Сегодня, 12:00
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Во время предыдущей проверки был выявлен ряд различных нарушений, наносящих вред окружающей среде, которые следовало устранить, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Через некоторое время после предписания выяснилось, что нарушения не были ликвидированы. Так, не соблюдаются условия спецразрешения на выброс, используются газоочистные сооружения при показателях реальной эффективности ниже проектной, а также нарушены правила складирования отходов.
В связи с этим юридических и должностных лиц горно-обогатительного завода было решено привлечь к ответственности.
Напомним, в Нижнем Тагиле ВГОКу было вынесено предупреждение в связи со сходом двух вагонов с рельсов из-за гнилых шпал.