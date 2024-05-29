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ВГОК в Нижнем Тагиле наказан за неисправленные нарушения в области охраны воздуха

ВГОК в Нижнем Тагиле наказан за неисправленные нарушения в области охраны воздуха

29 мая 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Предприятие ВГОК в Нижнем Тагиле не устранило выявленные нарушения в сфере охраны воздуха и обращения с отходами. Проверку проводили сотрудники Росприроднадзора.

Во время предыдущей проверки был выявлен ряд различных нарушений, наносящих вред окружающей среде, которые следовало устранить, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Через некоторое время после предписания выяснилось, что нарушения не были ликвидированы. Так, не соблюдаются условия спецразрешения на выброс, используются газоочистные сооружения при показателях реальной эффективности ниже проектной, а также нарушены правила складирования отходов.

В связи с этим юридических и должностных лиц горно-обогатительного завода было решено привлечь к ответственности.

Напомним, в Нижнем Тагиле ВГОКу было вынесено предупреждение в связи со сходом двух вагонов с рельсов из-за гнилых шпал.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Завод#Воздух#Ответственность#Отходы#Вгок#Предприятие#Окружающая среда#Нарушения#Росприроднадзор#Екатеринбург#Грязный воздух
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