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Водитель погубил пассажира под Нижним Тагилом и попал в тюрьму

Водитель погубил пассажира под Нижним Тагилом и попал в тюрьму

29 мая 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении водителя, который нарушил ПДД, что повлекло смерть человека.

Авария произошла в 2022 году. Тогда мужчина ехал на машине Honda по трассе Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка.

На опасном дорожном участке водителя занесло, машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в две иномарки. В результате скончался пассажир машины-виновника.

Водителю назначено два года лишения свободы с лишением водительского удостоверения на этот же срок. Также с мужчины взыскали миллион рублей моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что мама с сыном на Renault опрокинулись в кювет из-за ям на трассе под Нижним Тагилом.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Массовое дтп#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Авария
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