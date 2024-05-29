Водитель погубил пассажира под Нижним Тагилом и попал в тюрьму

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Авария произошла в 2022 году. Тогда мужчина ехал на машине Honda по трассе Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка.
На опасном дорожном участке водителя занесло, машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в две иномарки. В результате скончался пассажир машины-виновника.
Водителю назначено два года лишения свободы с лишением водительского удостоверения на этот же срок. Также с мужчины взыскали миллион рублей моральной компенсации.
Ранее сообщалось, что мама с сыном на Renault опрокинулись в кювет из-за ям на трассе под Нижним Тагилом.