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Водителя в Екатеринбурге оштрафовали за катание младенца за рулем машины

Водителя в Екатеринбурге оштрафовали за катание младенца за рулем машины

29 мая 2024, 04:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге оштрафовали на три тысячи рублей 41-летнюю женщину автомобиля Toyota Camry, которая посадила дочку за руль. Инцидент произошел на перекрестке улиц Амундсена — Объездная.

По словам женщины, ее восьмимесячная дочка начала капризничать во время пробки. Она находилась в детском кресле, и муж передал ребенка матери, чтобы успокоить. Когда движение снова началось, екатеринбурженка отдала дочь мужу и продолжила ехать, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В связи с этим горожанку оштрафовали на три тысячи рублей, а также с ней была проведена беседа, во время которой ей рассказали о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях.

Напомним, в Екатеринбурге родители везли в открытом кузове автомобиля своего ребенка, который при этом не был в специальном детском кресле.

Блогер из Екатеринбурга посадила маленькую дочь за руль машины
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