Водителя в Екатеринбурге оштрафовали за катание младенца за рулем машины

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
По словам женщины, ее восьмимесячная дочка начала капризничать во время пробки. Она находилась в детском кресле, и муж передал ребенка матери, чтобы успокоить. Когда движение снова началось, екатеринбурженка отдала дочь мужу и продолжила ехать, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В связи с этим горожанку оштрафовали на три тысячи рублей, а также с ней была проведена беседа, во время которой ей рассказали о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях.
Напомним, в Екатеринбурге родители везли в открытом кузове автомобиля своего ребенка, который при этом не был в специальном детском кресле.