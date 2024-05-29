Врач из Нижнего Тагила отправился на СВО через Татарстан

Недавно в Татарстане он заключил договор с Минобороны и поехал на СВО. Он сообщил, что все выплаты, которые ему обещали, он получил — порядка 700 тысяч рублей. Его ежемесячная зарплата составит 250 тысяч рублей, пишет «Татар Информ».