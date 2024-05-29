Врач из Нижнего Тагила отправился на СВО через Татарстан

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Недавно в Татарстане он заключил договор с Минобороны и поехал на СВО. Он сообщил, что все выплаты, которые ему обещали, он получил — порядка 700 тысяч рублей. Его ежемесячная зарплата составит 250 тысяч рублей, пишет «Татар Информ».
Доктор находится «за лентой» уже полгода, а задержек не было ни разу. Имеет он и льготы по оплате ЖКХ. Служит медик под Херсоном. Их госпиталь постоянно перемещается.
Доктор занимается лечением и спасением жизней раненых солдат. После СВО хочет с семьей перебраться в Казань, потому что ему очень понравился этот город.
Ранее сообщалось, что женщина из Екатеринбурга вступила в ВС РФ и поехала на СВО.