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Врач из Нижнего Тагила поехал на СВО

Врач из Нижнего Тагила отправился на СВО через Татарстан

29 мая 2024, 06:21
Фото: 1MI

Врач из Нижнего Тагила поехал на СВО

48-летний доктор Роман из Свердловской области отправился на СВО. Он родился и вырос на Украине, закончил вуз по направлению врач-анестезиолог. В последнее время Роман с семьей жил в Нижнем Тагиле.

Недавно в Татарстане он заключил договор с Минобороны и поехал на СВО. Он сообщил, что все выплаты, которые ему обещали, он получил — порядка 700 тысяч рублей. Его ежемесячная зарплата составит 250 тысяч рублей, пишет «Татар Информ».

Доктор находится «за лентой» уже полгода, а задержек не было ни разу. Имеет он и льготы по оплате ЖКХ. Служит медик под Херсоном. Их госпиталь постоянно перемещается.

Доктор занимается лечением и спасением жизней раненых солдат. После СВО хочет с семьей перебраться в Казань, потому что ему очень понравился этот город.

Ранее сообщалось, что женщина из Екатеринбурга вступила в ВС РФ и поехала на СВО.

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