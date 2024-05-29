Заморозки в Свердловской области прекратятся с 3 июня

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Синоптик Алексей Пулин в Telegtam-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал, когда в Свердловской области прекратятся заморозки. Предварительно, плюсовая температура в ночное время установится с 3 июня.
А пока по ночам по-прежнему холодно. Так, по прогнозу 30 мая минусовые температуры от -1 до -6 будут наблюдаться на всей территории региона, кроме юго-западных районов. 31 мая ночью столбики термометров покажут от -2 до -4.
Далее начнет постепенно теплеть: 1 июня от 0 до -2, 2 июня — около 0 градусов. А с 3 июня лето наконец вступит в свои права и заморозки покинут территорию Среднего Урала.
Ранее метеорологи спрогнозировали снег с дождем на территории Свердловской области.