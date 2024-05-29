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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Синоптик Пулин: заморозки в Свердловской области прекратятся с 3 июня

Заморозки в Свердловской области прекратятся с 3 июня

29 мая 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney

Синоптик Пулин: заморозки в Свердловской области прекратятся с 3 июня

В конце мая и первые дни июня в Свердловской области местами сохранятся заморозки на почве, однако с 3 июня установятся плюсовые температуры.

Синоптик Алексей Пулин в Telegtam-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал, когда в Свердловской области прекратятся заморозки. Предварительно, плюсовая температура в ночное время установится с 3 июня.

А пока по ночам по-прежнему холодно. Так, по прогнозу 30 мая минусовые температуры от -1 до -6 будут наблюдаться на всей территории региона, кроме юго-западных районов. 31 мая ночью столбики термометров покажут от -2 до -4.

Фото: Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге»

Далее начнет постепенно теплеть: 1 июня от 0 до -2, 2 июня — около 0 градусов. А с 3 июня лето наконец вступит в свои права и заморозки покинут территорию Среднего Урала.

Ранее метеорологи спрогнозировали снег с дождем на территории Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Заморозки#Ночь#Природа#Минусовые температуры#Екатеринбург
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