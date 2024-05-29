Жители Екатеринбурга требуют деньги с бабушки за установленный забор

Началось все с того, что семья из села Тыгиш обратилась в одну стройфирму, чтобы установить новый забор. Женщина по имени Валентина звонила по телефону из рекламного объявления. Прибывшие для выполнения работ армяне не стали заключать договор, пишет Е1.