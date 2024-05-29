Жители Екатеринбурга требуют деньги с бабушки за установленный забор

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Началось все с того, что семья из села Тыгиш обратилась в одну стройфирму, чтобы установить новый забор. Женщина по имени Валентина звонила по телефону из рекламного объявления. Прибывшие для выполнения работ армяне не стали заключать договор, пишет Е1.
Когда деньги отдавала, все-таки попросила у них расписку, они начали убеждать: да зачем, всё будет нормально, — вспоминает Валентина.
Заплатила прибывшим она 230 тысяч рублей. Когда работы были завершены, стоимость выполнения забора увеличилась двукратно. Таких денег семья не нашла. Произошла ссора.
Тогда же выяснилось, что прибывшие строители — жители Цыганского поселка. Они стали угрожать семье и требовать оплатить работы полностью. В результате часть забора они разрушили. Даже после этого угрозы продолжились. Семья пожаловалась в правоохранительные органы. Проводится проверка.
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