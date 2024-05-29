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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

Жители сгоревших домов в деревне Свердловской области получат выплаты от губернатора

Жители сгоревших домов в деревне Свердловской области получат выплаты от губернатора

29 мая 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь жителям деревни Березовка, которые остались без жилья из-за пожара, а также сделать им выплаты.

Так, жители деревни, имущество которых пострадало от огня, получат выплаты в 10 тысяч рублей на нужды первой необходимости, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Кроме того, жители, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей в соответствии с действующим законом.

Напомним, 28 мая 2024 года в деревне Березовка вспыхнул массовый пожар, в результате которого сгорело 10 домов. Предположительно, огонь мог вспыхнуть из-за стеклянной банки. Губернатор также поручил обеспечить погорельцев временным жильем.

Массовый пожар в деревне Свердловской области ликвидирован
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#Елизавета Зиборова#Общество#Пожар#Помощь#Деньги#Жители#Пострадавшие#Погорельцы#Выплаты#Имущество#Единовременная выплата#Екатеринбург
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