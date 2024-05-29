Жители сгоревших домов в деревне Свердловской области получат выплаты от губернатора

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Так, жители деревни, имущество которых пострадало от огня, получат выплаты в 10 тысяч рублей на нужды первой необходимости, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Кроме того, жители, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей в соответствии с действующим законом.
Напомним, 28 мая 2024 года в деревне Березовка вспыхнул массовый пожар, в результате которого сгорело 10 домов. Предположительно, огонь мог вспыхнуть из-за стеклянной банки. Губернатор также поручил обеспечить погорельцев временным жильем.