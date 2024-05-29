Жительница Екатеринбурга заплатила 261 тысячу за нападение собаки

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Произошло ЧП летом прошлого года. Тогда пес без намордника выбежал из СНТ «Химмашевец-14» и покусал маленькую девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенка госпитализировали, рану пришлось зашивать, сообщает региональная прокуратура.
После случившегося девочка боится собак. Ее водили к психологу по этому поводу. Хозяйка пса предлагала родителям помощь в уходе за девочкой. Мать ребенка пошла в суд, где затребовала 463 тысячи рублей. Суд удовлетворил требование частично, матери присудили 261 тысячу.
Ранее сообщалось, что владелица пса запплатит 110 тысяч рублей ребенку за укус ноги.