Жительница Екатеринбурга заплатила 261 тысячу за нападение собаки

После случившегося девочка боится собак. Ее водили к психологу по этому поводу. Хозяйка пса предлагала родителям помощь в уходе за девочкой. Мать ребенка пошла в суд, где затребовала 463 тысячи рублей. Суд удовлетворил требование частично, матери присудили 261 тысячу.