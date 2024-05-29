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Жительница Екатеринбурга заплатила 261 тысячу за нападение собаки

Жительница Екатеринбурга заплатила 261 тысячу за нападение собаки

29 мая 2024, 08:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщине пришлось выплатить ребенку 261 тысячу рублей за то, что на него напала собака.

Произошло ЧП летом прошлого года. Тогда пес без намордника выбежал из СНТ «Химмашевец-14» и покусал маленькую девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенка госпитализировали, рану пришлось зашивать, сообщает региональная прокуратура.

После случившегося девочка боится собак. Ее водили к психологу по этому поводу. Хозяйка пса предлагала родителям помощь в уходе за девочкой. Мать ребенка пошла в суд, где затребовала 463 тысячи рублей. Суд удовлетворил требование частично, матери присудили 261 тысячу.

Ранее сообщалось, что владелица пса запплатит 110 тысяч рублей ребенку за укус ноги.

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