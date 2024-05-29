Жителя Каменска-Уральского освободили от наказания после угроз о самоубийстве

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Зовут мужчину Максим. В 2023 году он грозился самоубийством, потому что его любимая женщина подала на развод. Вторую часть наказания оставили, 2,5 года принудительных работ, пишет Ура.ру.
Освободили его от отбывания срока по статье за угрозу убийством, а срок по повреждению имущества оставили в силе.
Напомним, что следствие полагает, что мужчина пытался задушить супругу в день свадьбу. Потом он морально издевался над ней, не давая обратиться в правоохранительные органы. После он поджог ее дом.
Напомним, что недавно обвиняемой в убийстве опекаемого ребенка Веронике Наумовой предложили сделку со следствием.