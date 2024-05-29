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Жителя Каменска-Уральского освободили от наказания после угроз о самоубийстве

Жителя Каменска-Уральского освободили от наказания после угроз о самоубийстве

29 мая 2024, 11:01
Фото: 1MI
Жителя Каменска-Уральского, который грозился совершить суицид из-за супруги, освободили от наказания.

Зовут мужчину Максим. В 2023 году он грозился самоубийством, потому что его любимая женщина подала на развод. Вторую часть наказания оставили, 2,5 года принудительных работ, пишет Ура.ру.

Освободили его от отбывания срока по статье за угрозу убийством, а срок по повреждению имущества оставили в силе.

Напомним, что следствие полагает, что мужчина пытался задушить супругу в день свадьбу. Потом он морально издевался над ней, не давая обратиться в правоохранительные органы. После он поджог ее дом.

Напомним, что недавно обвиняемой в убийстве опекаемого ребенка Веронике Наумовой предложили сделку со следствием.

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#Дарья Сорокина#Каменск-Уральский#Криминал#Угроза убийством#Самоубийство#Развод#18+#Екатеринбург#Принудительные работы
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