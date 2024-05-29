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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В России появилась инструкция выживания при подрыве поезда

Жителям России рассказали, как выжить при подрыве поезда

29 мая 2024, 12:52
Фото: 1MI

В России появилась инструкция выживания при подрыве поезда

Глава МЧС Александр Куренков поделился информацией, как пассажирам выжить в случае, если террористы подорвут поезд.

Он дал рекомендацию приобретать билеты в коней и серединную часть поездов. Руководитель ведомства убежден, что они самые безопасные. По его данным, полностью исключить теракты в поездах невозможно.

В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв почти точно будет в головном вагоне, — сообщил министр изданию ТАСС.

Напомним, что на российских ж/д путях участилось количество диверсий, связанных с поджогами. После этого наказание по статье «диверсия» увеличили до 20 лет. Также его хотят еще увеличить — до 35 лет.

Ранее сообщалось, что 50 нарушений антитеррористической безопасности были найдены в Свердловской области.

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#Дарья Сорокина#Общество#Безопасность#Пассажиры#Теракт#Наказание#18+#Екатеринбург#МЧС
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