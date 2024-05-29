Жителям России рассказали, как выжить при подрыве поезда

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Он дал рекомендацию приобретать билеты в коней и серединную часть поездов. Руководитель ведомства убежден, что они самые безопасные. По его данным, полностью исключить теракты в поездах невозможно.
В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв почти точно будет в головном вагоне, — сообщил министр изданию ТАСС.
Напомним, что на российских ж/д путях участилось количество диверсий, связанных с поджогами. После этого наказание по статье «диверсия» увеличили до 20 лет. Также его хотят еще увеличить — до 35 лет.
Ранее сообщалось, что 50 нарушений антитеррористической безопасности были найдены в Свердловской области.