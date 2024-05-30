Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни

В 1993 году Заворотнюк пришла в Московский театр Олега Табакова. Она там работала до 2004 года. За 10 лет работы она успела сыграть в 30 спектаклях. Известной актрису сделал сериал «Моя прекрасная няня», где у Заворотнюк была одна из главных ролей.