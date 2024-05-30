Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя, — сообщается в группе Анастасии Вконтакте.
Дата и место прощания с актрисой пока не называются.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Ее мама тоже была актрисой, а папа работал на телевидении. Анастасия с детства мечтала выйти на сцену. Однако сначала она пошла учиться на историка, но потом бросила ради актерского образования, пишет РБК.
В 1993 году Заворотнюк пришла в Московский театр Олега Табакова. Она там работала до 2004 года. За 10 лет работы она успела сыграть в 30 спектаклях. Известной актрису сделал сериал «Моя прекрасная няня», где у Заворотнюк была одна из главных ролей.
Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался легендарный ученый-математик Владимир Мазуров. Ему было 84 года.