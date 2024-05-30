tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни

30 мая 2024, 07:20
Фото: страница Анастасии Заворотнюк Вконтакте

Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк

После продолжительной болезни скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года.
Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя, — сообщается в группе Анастасии Вконтакте.

Дата и место прощания с актрисой пока не называются.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Ее мама тоже была актрисой, а папа работал на телевидении. Анастасия с детства мечтала выйти на сцену. Однако сначала она пошла учиться на историка, но потом бросила ради актерского образования, пишет РБК.

В 1993 году Заворотнюк пришла в Московский театр Олега Табакова. Она там работала до 2004 года. За 10 лет работы она успела сыграть в 30 спектаклях. Известной актрису сделал сериал «Моя прекрасная няня», где у Заворотнюк была одна из главных ролей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался легендарный ученый-математик Владимир Мазуров. Ему было 84 года.

#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Смерть#Болезнь#Актриса#Скончалась
Подпишитесь
Руководитель Союза женщин Свердловской области призвала рожать детей в 18 лет
Сегодня, 04:09
Четыре дня в Верхней Пышме разыскивают пропавшего мужчину
Сегодня, 07:22
Дороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту
Сегодня, 07:06
Женщина в Екатеринбурге чуть не умерла от «уколов красоты»
Сегодня, 05:31
Новые правила для самокатчиков введут в Екатеринбурге
Сегодня, 04:32
"