Аллерголог Логина рассказала, как справиться с аллергией на тополиный пух

Чтобы защититься от тополиного пуха в квартире и на улице, можно проводить частую влажную уборку дома, проветривать помещение вечером или после дождя при отсутствии ветра, сразу же менять одежду и принимать душ после возвращения домой. На окнах можно установить сетки. На улице рекомендуется носить солнцезащитные очки и причесать длинные волосы, чтобы они не задерживали аллергены. В аптеках можно приобрести фильтры или спреи, которые создают пленку на слизистых оболочках и защищают от аллергенов. Аллергикам также могут назначить антигистаминные препараты в период цветения.