Аллерголог Логина рассказала, как справиться с аллергией на тополиный пух

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Цветение тополя начинается в середине июня в Москве и Подмосковье. Однако из-за жаркого мая в 2024 году эти деревья начали цвести раньше, в самом начале лета. В северных регионах страны «белые хлопья снега» могут появиться только в июле, пишет 360.ru.
Аллергия на тополиный пух может проявляться различными симптомами: чиханием, зудом в глазах, ощущением сухости и дискомфорта в глазах, заложенным носом и насморком. В тяжелых случаях возможны затрудненное дыхание и кашель, что называется бронхиальной астмой.
Сам тополиный пух редко вызывает аллергию, так как не содержит пыльцы. Однако он легкий и может захватывать на себя споры других растений и цветов, которые активно цветут в это время. Именно на них реагируют аллергики.
Тополиный пух является сорбентом, который притягивает все частицы из воздуха. Он может долго сохранять эти частицы на себе и распространять их на большие расстояния. После дождя пух высыхает, поднимается в воздух и собирает пыльцу, которую разносит по округе.
Чтобы защититься от тополиного пуха в квартире и на улице, можно проводить частую влажную уборку дома, проветривать помещение вечером или после дождя при отсутствии ветра, сразу же менять одежду и принимать душ после возвращения домой. На окнах можно установить сетки. На улице рекомендуется носить солнцезащитные очки и причесать длинные волосы, чтобы они не задерживали аллергены. В аптеках можно приобрести фильтры или спреи, которые создают пленку на слизистых оболочках и защищают от аллергенов. Аллергикам также могут назначить антигистаминные препараты в период цветения.
Если у человека ежегодно во время цветения проявляются симптомы аллергии, следует обратиться к врачу. В запущенных случаях аллергия может стать постоянной проблемой. Врачи рекомендуют диагностировать аллергию и пройти лечение под контролем специалиста. Существуют современные методы лечения, которые могут полностью излечить аллергию. Одним из них является иммунотерапия, при которой используются собственные иммунные клетки пациента. Это помогает активизировать иммунитет и победить заболевание.