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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Бродячая собака покусала глухого мужчину в Нижнем Тагиле

Бродячая собака набросилась и искусала глухого мужчину в Тагиле

30 мая 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney

Бродячая собака покусала глухого мужчину в Нижнем Тагиле

Тагильчанин получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В Нижнем Тагиле прокуратура инициировала проверку после нападения агрессивного бродячего пса на жителя Нижнего Тагила. Мужчина является инвалидом по слуху, сообщает ведомство.

Инцидент случился днем в четверг, 29 мая, на Ленинградском проспекте. Безнадзорное животное набросилось на человека около магазина. Укус оказался серьезным, мужчине потребовалась помощь врачей.

Ранее стало известно, что бездомные собаки кошмарят жителей многоэтажки в Ревде.

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