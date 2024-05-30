Бродячая собака набросилась и искусала глухого мужчину в Тагиле

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В Нижнем Тагиле прокуратура инициировала проверку после нападения агрессивного бродячего пса на жителя Нижнего Тагила. Мужчина является инвалидом по слуху, сообщает ведомство.
Инцидент случился днем в четверг, 29 мая, на Ленинградском проспекте. Безнадзорное животное набросилось на человека около магазина. Укус оказался серьезным, мужчине потребовалась помощь врачей.
Ранее стало известно, что бездомные собаки кошмарят жителей многоэтажки в Ревде.