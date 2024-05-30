Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза

Напомним, о создании нового вуза в Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев говорил еще в конце 2023 года. По его словам, на предприятиях наблюдается серьезный дефицит кадров, а также в других сферах. Чтобы организациям не приходилось «перекупать» кадры друг у друга, предложено решить проблему при помощи открытия собственного вуза.