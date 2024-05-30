Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Хотелось бы сфокусироваться на развитии и помощи тех учебных заведений, которые у нас уже есть. То есть не плодить сущности, не подтягивать лишние проблемы, связанные с кадрами, а поддержать учебные заведения и более четко построить работу со студенчеством, чтобы они (студенты — прим. ред.) оставались здесь, — заявила депутат Юлия Ефименко в ходе 24 заседания гордумы 30 мая.
Председатель городской думы Вадим Раудштейн рассказал, что на данный момент вопрос о строительстве нового университета в Нижнем Тагиле решается. Он отметил, что работа в этом направлении не прекращается.
Работа идет. Она не очень простая, потому что это все федеральная повестка. Но тем не менее, мы пытаемся на нее влиять. Поэтому, я думаю, этот вопрос будет решен. По крайней мере понимание есть и на областном уровне, и со стороны руководителей наших вузов, — заявил Вадим Раудштейн.
Также вице-мэр Вячеслав Горячкин уточнил, что средства на улучшение работы образовательных учреждений Нижний Тагил получит в ближайшее время.
Буквально совсем недавно был визит федерального министра просвещения в Нижний Тагил по поручению президента. Он посетил образовательные учреждения. Средства на улучшение наших средних профессиональных учреждений и нашего филиала УрФУ в ближайшее время будут направлены в Нижний Тагил. Это создаст более комфортные условия для образования и, возможно, повысится привлекательность нашего филиала, — заявил Вячеслав Горячкин.
Напомним, о создании нового вуза в Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев говорил еще в конце 2023 года. По его словам, на предприятиях наблюдается серьезный дефицит кадров, а также в других сферах. Чтобы организациям не приходилось «перекупать» кадры друг у друга, предложено решить проблему при помощи открытия собственного вуза.