Дороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
31 мая транспортное движение перекроют от улицы Удовенко до Доктора Юрьевой, от Уральского проспекта до улицы А. З. Смелянского, от Доктора Юрьевой до Удовенко, а также от А. З. Смелянского до Уральского проспекта. Дороги будут закрыты с 9:00 до 16:00, рассказали в пресс-службе мэрии города.
1 июня транспорт не сможет ездить от Восточного шоссе до Зари. Ограничения будут действовать с 7:00 до 16:00. 2 июня ограничения установят на проезжей части от Восточного шоссе до улицы Зари.
Кроме того, в период проведения данного мероприятия на вышеперечисленных улицах нельзя будет парковаться.
Напомним, с 15 по 19 мая 2024 года в некоторых районах Нижнего Тагила было ограничено транспортное движение из-за проводившихся работ «Водоканала», а также спортивных и развлекательных мероприятий.