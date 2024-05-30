Дороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту

31 мая транспортное движение перекроют от улицы Удовенко до Доктора Юрьевой, от Уральского проспекта до улицы А. З. Смелянского, от Доктора Юрьевой до Удовенко, а также от А. З. Смелянского до Уральского проспекта. Дороги будут закрыты с 9:00 до 16:00, рассказали в пресс-службе мэрии города.