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Дороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту

Дороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту

30 мая 2024, 07:06
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»
В Нижнем Тагиле будет ограничено транспортное движение в районе ГГМ из-за проходящих состязаний по велоспорту. Дорожные участки будут перекрыты с 31 мая по 2 июня 2024 года.

31 мая транспортное движение перекроют от улицы Удовенко до Доктора Юрьевой, от Уральского проспекта до улицы А. З. Смелянского, от Доктора Юрьевой до Удовенко, а также от А. З. Смелянского до Уральского проспекта. Дороги будут закрыты с 9:00 до 16:00, рассказали в пресс-службе мэрии города.

1 июня транспорт не сможет ездить от Восточного шоссе до Зари. Ограничения будут действовать с 7:00 до 16:00. 2 июня ограничения установят на проезжей части от Восточного шоссе до улицы Зари.

Кроме того, в период проведения данного мероприятия на вышеперечисленных улицах нельзя будет парковаться.

Напомним, с 15 по 19 мая 2024 года в некоторых районах Нижнего Тагила было ограничено транспортное движение из-за проводившихся работ «Водоканала», а также спортивных и развлекательных мероприятий.

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