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Грузовик застрял под мостом в Екатеринбурге и перекрыл проезд

Грузовик застрял под мостом в Екатеринбурге и перекрыл проезд

30 мая 2024, 03:36
Фото: Е1
Грузовая машина застряла на въезде в Компрессорный район Екатеринбурга, из-за чего проезд для остального транспорта оказался перекрыт.

Высота моста низкая — 3,5 метра, и водители ее не учитывают. Из-за этого, по словам очевидца, подобные происшествия случаются каждую неделю, пишет Е1.

Из-за застрявшего грузовика образовалась пробка. Местный житель отметил, что это является серьезной проблемой для Компрессорного, Кольцово и Косулино.

Напомним, 29 мая 2024 в Нижнем Тагиле грузовой транспорт влетел в автомобиль на пересечении нескольких улиц в Дзержинском районе. Из-за этого на Фестивальной улице образовалась пробка, а в сторону района движение шло по встречной полосе.

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