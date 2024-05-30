Грузовик застрял под мостом в Екатеринбурге и перекрыл проезд

Напомним, 29 мая 2024 в Нижнем Тагиле грузовой транспорт влетел в автомобиль на пересечении нескольких улиц в Дзержинском районе. Из-за этого на Фестивальной улице образовалась пробка, а в сторону района движение шло по встречной полосе.