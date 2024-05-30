Грузовик застрял под мостом в Екатеринбурге и перекрыл проезд

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Высота моста низкая — 3,5 метра, и водители ее не учитывают. Из-за этого, по словам очевидца, подобные происшествия случаются каждую неделю, пишет Е1.
Из-за застрявшего грузовика образовалась пробка. Местный житель отметил, что это является серьезной проблемой для Компрессорного, Кольцово и Косулино.
Напомним, 29 мая 2024 в Нижнем Тагиле грузовой транспорт влетел в автомобиль на пересечении нескольких улиц в Дзержинском районе. Из-за этого на Фестивальной улице образовалась пробка, а в сторону района движение шло по встречной полосе.