Итоги весенних субботников: лидером по сбору ТКО стал Нижний Тагил

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Из-за погодных условий в этом году сезон субботников в Свердловской области стартовал почти на две недели позже обычного. Однако уже известны предварительные итоги прошедших мероприятий. Так, больше всего отходов во время весенней уборки собрали в Нижнем Тагиле — 120 самосвалов. Второе место у Краснотурьинского городского округа — 60 грузовиков с ТКО. Замыкает тройку лидеров Горноуральский городской округ — 37 машин.
Своевременный вывоз собранных на субботниках отходов позволяет избежать пожаров в местах скопления мусора, а также поддерживает позитивную экологическую обстановку населенного пункта. С каждым годом администрации все большего числа городов Среднего Урала подают заявки на транспортировку ТКО, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На сегодняшний день заявки на вывоз мусора еще продолжают поступать, но основные объемы весенней уборочной кампании уже завершены. Со всеми возникшими по работе регионального оператора вопросами можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о масштабном субботнике на территории Фруктового сада Кузьмы Рудого в Нижнем Тагиле. Всего за несколько часов работы активисты собрали целый бункер мусора.