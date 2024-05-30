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120 самосвалов мусора собрали активисты Нижнего Тагила на весенних субботниках

Итоги весенних субботников: лидером по сбору ТКО стал Нижний Тагил

30 мая 2024, 08:18
Фото: «Рифей»

120 самосвалов мусора собрали активисты Нижнего Тагила на весенних субботниках

Благодаря весенним субботникам в 2024 году было собрано и вывезено порядка 3 тысяч кубометров отходов, что превысило показатели прошлого года более чем в два раза. Лидером по объему собранного мусора стал Нижний Тагил.

Из-за погодных условий в этом году сезон субботников в Свердловской области стартовал почти на две недели позже обычного. Однако уже известны предварительные итоги прошедших мероприятий. Так, больше всего отходов во время весенней уборки собрали в Нижнем Тагиле — 120 самосвалов. Второе место у Краснотурьинского городского округа — 60 грузовиков с ТКО. Замыкает тройку лидеров Горноуральский городской округ — 37 машин.

Своевременный вывоз собранных на субботниках отходов позволяет избежать пожаров в местах скопления мусора, а также поддерживает позитивную экологическую обстановку населенного пункта. С каждым годом администрации все большего числа городов Среднего Урала подают заявки на транспортировку ТКО, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

На сегодняшний день заявки на вывоз мусора еще продолжают поступать, но основные объемы весенней уборочной кампании уже завершены. Со всеми возникшими по работе регионального оператора вопросами можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Ранее TagilCity.ru рассказывал о масштабном субботнике на территории Фруктового сада Кузьмы Рудого в Нижнем Тагиле. Всего за несколько часов работы активисты собрали целый бункер мусора.

Как в Нижнем Тагиле восстанавливают Фруктовый сад Козьмы Рудого?
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Мусор#Уборка#Отходы#Пожарная безопасность#Субботник#Вывоз мусора#Администрации#Вывоз ТБО#Потапов#Екатеринбург#Рифей#Вывоз
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