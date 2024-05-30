Итоги весенних субботников: лидером по сбору ТКО стал Нижний Тагил

Из-за погодных условий в этом году сезон субботников в Свердловской области стартовал почти на две недели позже обычного. Однако уже известны предварительные итоги прошедших мероприятий. Так, больше всего отходов во время весенней уборки собрали в Нижнем Тагиле — 120 самосвалов. Второе место у Краснотурьинского городского округа — 60 грузовиков с ТКО. Замыкает тройку лидеров Горноуральский городской округ — 37 машин.