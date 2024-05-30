Картофель в Свердловской области резко подорожал

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Так, килограмм картофеля теперь можно купить за 34 рубля. Аналогичное количество моркови свердловчанам обойдется за 66 рублей, рассказали в Свердловскстате.
Цены на репчатый лук увеличились до 43 рублей, а на свеклу — до 82 рублей. При этом килограмм помидоров стал дешевле на 11,5% и стоит сейчас 220 рублей. Также цены снизились на бананы, капусту и подсолнечное масло.
Кроме вышеуказанных продуктов в регионе менее, чем на 5% повысились цены на макароны, маргарин, лапшу и муку.
Напомним, с 6 по 13 мая 2024 года в Свердловской области подорожали лук и свекла на 14%.