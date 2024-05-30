Картофель в Свердловской области резко подорожал

Цены на репчатый лук увеличились до 43 рублей, а на свеклу — до 82 рублей. При этом килограмм помидоров стал дешевле на 11,5% и стоит сейчас 220 рублей. Также цены снизились на бананы, капусту и подсолнечное масло.