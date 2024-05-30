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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Картофель в Свердловской области резко подорожал

Картофель в Свердловской области резко подорожал

30 мая 2024, 12:03
Фото: 1MI
В Свердловской области картофель подорожал на 9,79% с 20 по 27 мая 2024 года. Также повысились цены на морковь, лук и свеклу.

Так, килограмм картофеля теперь можно купить за 34 рубля. Аналогичное количество моркови свердловчанам обойдется за 66 рублей, рассказали в Свердловскстате.

Цены на репчатый лук увеличились до 43 рублей, а на свеклу — до 82 рублей. При этом килограмм помидоров стал дешевле на 11,5% и стоит сейчас 220 рублей. Также цены снизились на бананы, капусту и подсолнечное масло.

Кроме вышеуказанных продуктов в регионе менее, чем на 5% повысились цены на макароны, маргарин, лапшу и муку.

Напомним, с 6 по 13 мая 2024 года в Свердловской области подорожали лук и свекла на 14%.

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