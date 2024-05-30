Когда закончится спецоперация на Украине и что будет дальше: пророчества старцев

Схиархимандрит Зосима (Сокур) был основателем Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР. В монахи он был пострижен в 1975 году, а в 1992 году — в схиму, самую строгую ступень монашества. Священники и миряне, которые считали отца Зосиму своим духовником, говорили о нем, как о человеке святой и праведной жизни. Он обладал даром особого духовного виденья и предсказал многие события современной истории, в том числе войну на Донбассе в 2014 году.