Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Схиархимандрит Зосима (Сокур) был основателем Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР. В монахи он был пострижен в 1975 году, а в 1992 году — в схиму, самую строгую ступень монашества. Священники и миряне, которые считали отца Зосиму своим духовником, говорили о нем, как о человеке святой и праведной жизни. Он обладал даром особого духовного виденья и предсказал многие события современной истории, в том числе войну на Донбассе в 2014 году.
Пророчества старца записывали многие его духовные дети. Один из них, отец Феофан, который до сих пор служит в основанном батюшкой монастыре практически на линии боевого соприкосновения, хранит многие из них.
Задолго до начала Майдана старец Зосима произнес фразу:
«В Киеве зажжется адское пламя, врата ада откроются, бесы будут по Киеву бегать».
Он предсказывал приход к власти бандеровцев и говорил о том, что на Украину надвигается «черная туча» хуже татаро-монгольского ига с огромной ненавистью ко всему русскому. Предсказал он и переход Киево-Печерской лавры под управление раскольников.
По словам отца Зосимы, «колотня с Киева вся начинается», потому что Киев — это мать русских городов и колыбель России. Оттуда война покатится дальше «по всей земле русской». Еще год назад в эти слова было трудно поверить — ведь боевые действия идут на территории Украины, а не России. Однако сегодня это пророчество сбывается в полной мере: ВСУ обстреливают и атакуют дронами многие территории нашей страны, причем не только приграничные регионы.
Но Россия все преодолеет, а под ее началом объединятся славянские народы, также пророчествовал отец Зосима.
Скончался старец в 2002 году, задолго до начала СВО и до начала «оранжевой революции» и Майдана. Тем более удивительными кажутся его слова сегодня.
Не менее интересны и загадочны пророчества другого известного православного монаха, отца Ионы Одесского (Владимира Игнатенко). Постриг он принял на пятом десятке жизни после тяжелой и продолжительной болезни, подвизался в Одесском Успенском монастыре. Имел огромную паству и обладал удивительной прозорливостью.
Отец Иона за два года до Майдана и незадолго до своей кончины в 2012 году предсказал открытое противостояние России и Украины. Он говорил о том, что за время войны пройдет три Пасхи. Первую Пасху 2022 года он называл «кровавой». Конфликт только набирал силу. Обе стороны несли огромные потери, а города Донбасса практически ежедневно подвергались мощным разрушительным обстрелам.
Пасху 2023 года отец Иона называл «голодной». Что именно имел ввиду старец, сегодня сказать трудно, однако толкователи пророчества предполагают, что речь может идти о начавшемся в Европе экономическом кризисе: именно в апреле 2023 года в Европе резко разогналась инфляция и подскочили цены на продукты.
А третью Пасху 2024 года отец Иона называл «победной». На Пасхальной неделе, 10 мая, российская армия начала масштабное наступление на Харьковском направлении, с ходу захватив ряд населенных пунктов и зайдя в стратегически важный для ВСУ город Волчанск.
Также старец предсказывал, что в войну России и Украины будут втянуты США, а на защиту страны вместе в одном строю встанут христиане и мусульмане.
Схиархимандрит Лаврентий Черниговский (Лука Проскура), время служения которого выпало на годы богоборчества в СССР, также немало размышлял о судьбе России в будущем. В годы фашистской оккупации в Чернигове он произнес немало странных на тот момент пророчеств, которые никак не соотносились с той действительностью. Но сегодня мы понимаем, что говорил он о России будущего.
Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, — говорил старец.
Он предрекал духовный раскол и те времена, когда храмы на Украине будут стоять в благолепии и необыкновенной красоте, а ходить в них нельзя будет:
Церкви будут, но православному христианину нельзя будет в них ходить, так как там не будет приноситься Бескровная Жертва, а будет там все сатанинское сборище.
Россия, по словам старца, пройдет «по пути страдания», однако в итоге на ней будет «милость Господня и объединение со всеми славянскими народами».
Православный подвижник Феодосий Кавказский (Федор Кашин) предупреждал, что войны не миновать, и что поползут на Россию «яко прузи» (саранча).
Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит.
У святой блаженной старицы Алипии Киевской (Агапии Авдеевой), которая в 1986 году предсказала Чернобыльскую катастрофу, также есть немало пророчеств об Украине, Киеве и противостоянии с Россией.
Иди, иди по Крещатику, только молись, он все равно провалится! Скоро век и эпоха приблизятся к обновлению, вот тут-то всё и начнется… Идет время игр кровавых… Будут семьи делиться… Родители пойдут против детей, дети против отцов и матерей, — однажды сказала матушка Алипия.
В 1948 году она произнесла одна из самых своих странных пророчеств о России и Украине.
Восточная Украина станет частью России. Победит и соединится с Россией. Так будет! Такова воля Божья и воля Божией Матери. И станет церковь и вера одна вместе с русскими.
Поскольку в то время и РСФСР, и УССР и так были частью одной страны, то слова блаженной никто не воспринял всерьез, но сегодня они обретают совершенно новый смысл.