Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Предупреждение о грядущей магнитной бури сделали специалисты УГМС со ссылкой на Telegram-канал «Погода и природа».
Магнитная буря пройдет в городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Кушве, Полевском.
Напомним, 27 мая 2024 года на Солнце случилась вспышка класса Х. Специалисты предполагают, что взрыв произошел в новой области, которая в настоящий момент располагается на обратной стороне Солнца, но постепенно она поворачивается к Земле.
Из-за вспышки был сделан прогноз о том, что на Урале возможны магнитные бури.