tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета

Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета

30 мая 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря ожидается в Свердловской области ночью 1 июня и 2 июня 2024 года.

Предупреждение о грядущей магнитной бури сделали специалисты УГМС со ссылкой на Telegram-канал «Погода и природа».

Магнитная буря пройдет в городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Кушве, Полевском.

Напомним, 27 мая 2024 года на Солнце случилась вспышка класса Х. Специалисты предполагают, что взрыв произошел в новой области, которая в настоящий момент располагается на обратной стороне Солнца, но постепенно она поворачивается к Земле.

Из-за вспышки был сделан прогноз о том, что на Урале возможны магнитные бури.

Частота вспышек на Солнце побила рекорд за последние 6 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
На Урал надвигается магнитная буря: на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса ХОтрава в воздухе, «золотая» остановка, магнитная буря и пыльца: итоги дня в ТагилеМагнитная буря, акция памяти, разграбленная могила и хорошая музыка в Тагиле
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Магнитная буря#Солнце#Природное явление#Прогноз#Окружающая среда#Природа#УГМС#Земля#Екатеринбург#Урал
Подпишитесь
Стафилококк и сальмонеллу нашли у поставщика для «Жизньмарта» в Березовском
Сегодня, 08:45
Главный тренер ФК «Урал» покидает пост
Сегодня, 08:37
Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:00
Четыре дня в Верхней Пышме разыскивают пропавшего мужчину
Сегодня, 07:22
В Березовском похоронили 24-летнего военного СВО
Сегодня, 08:48
"