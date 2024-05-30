Новые правила для самокатчиков введут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В городе появятся дорожные участки для самокатов с определенными режимами скоростей. Этих режимов будет три: до 5, 10 и 15 км/ч, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Также в городе определят зоны, где будет запрещено кататься на самокатах. На этих участках поставят специальные запрещающие знаки.
Вышеуказанные изменения, касающиеся езды на самокатах, вступят в силу в июне 2024 года.
Напомним, глава свердловской автоинспекции Алексей Спиридонов предложил сделать дороги неровными, чтобы бороться с самокатчиками, которые ездят на высоких скоростях.