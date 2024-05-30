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Новые правила для самокатчиков введут в Екатеринбурге

Новые правила для самокатчиков введут в Екатеринбурге

30 мая 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге появятся новые правила для горожан, которые ездят на электросамокатах.

В городе появятся дорожные участки для самокатов с определенными режимами скоростей. Этих режимов будет три: до 5, 10 и 15 км/ч, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в городе определят зоны, где будет запрещено кататься на самокатах. На этих участках поставят специальные запрещающие знаки.

Вышеуказанные изменения, касающиеся езды на самокатах, вступят в силу в июне 2024 года.

Напомним, глава свердловской автоинспекции Алексей Спиридонов предложил сделать дороги неровными, чтобы бороться с самокатчиками, которые ездят на высоких скоростях.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Скорость#Дороги#Движение#Правила#Изменения#Ограничения#Знаки#Участки#Екатеринбург#Самокат
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