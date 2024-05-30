НТЭСК раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
АО «НТЭСК» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электрической энергии, а также работ и услуг за 2023 год.
|Структура и объем затрат на производство и реализацию товара (работ, услуг) АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» в 2023 году
|№ п/п
|Затраты
|Сумма, тыс. руб.
|Уд. вес, %
|1
|Покупная электроэнергия и мощность
|1 709 820
|48,0%
|2
|Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии
|1 594 482
|44,7%
|3
|Услуги инфраструктурных организаций
|3 395
|0,1%
|4
|Сбытовые и прочие расходы
|257 095
|7,2%
|ИТОГО
|3 564 793
|100,0%