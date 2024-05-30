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Updated Сегодня, 05:06

НТЭСК раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии

НТЭСК раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии

30 мая 2024, 05:04
Фото: 1MI
АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии на территории Свердловской области.

АО «НТЭСК» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электрической энергии, а также работ и услуг за 2023 год.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товара (работ, услуг) АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» в 2023 году
№ п/п Затраты Сумма, тыс. руб. Уд. вес, %
1 Покупная электроэнергия и мощность 1 709 820 48,0%
2 Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии 1 594 482 44,7%
3 Услуги инфраструктурных организаций 3 395 0,1%
4 Сбытовые и прочие расходы 257 095 7,2%
  ИТОГО 3 564 793 100,0%
#Общество#Свердловская область#Расходы#Электроэнергия#Затраты#Нижнетагильская Энергосбытовая компания#НТЭСК
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