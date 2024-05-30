НТЭСК раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии

АО «НТЭСК» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электрической энергии, а также работ и услуг за 2023 год.