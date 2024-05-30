Отказ от строительства вуза, соревнования по велоспорту, свиньи и дорогая картошка

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Депутаты тагильской гордумы предложили властям пока отказаться от идеи строительства в городе нового вуза. По мнению народных избранников, сейчас лучше сосредоточиться на поддержании уже работающих учебных заведений и создавать комфортные условия для студентов, чтобы они оставались в родном городе после получения образования.
В Тагиле с 31 мая до 2 июня проходят соревнования по велоспорту. В связи с этим в городе будут перекрыты некоторые участки на улицах города. Правда, не на весь день, а только с 9:00 и до 16:00. К тому же в эти дни на этих же улицах нельзя будет парковаться.
С необычной проблемой столкнулись жители Гальянки: они вынуждены каждый день лицезреть целое стадо свиней, которые свободно гуляют по округе. Например, их частенько видят рядом со школой. Хрюшки чувствуют себя вполне вольготно, а хозяин на замечания не реагирует.
В последний путь 31 мая проводят известного в Нижнем Тагиле человека, бывшего руководителя «Тагилгражданпроекта» Бориса Рыбалко. Он скончался на 75-м году жизни, сразу же после выхода на пенсию. Друзья и родные будут помнить о Борисе Васильевиче, как о светлом человеке, а в памяти тагильчан он будет жить благодаря созданным им зданиям школ, больниц и учреждений культуры.
Почти на 10% подорожал картофель в Свердловской области всего лишь за одну неделю с 20 по 27 мая. Теперь килограмм популярного корнеплода можно купить минимум за 34 рубля. Также цены подскочили на репчатый лук и свеклу. А вот помидоры, напротив, подешевели на 11,5%. Также цены немного снизились на бананы, капусту и растительное масло.