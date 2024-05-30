tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Отказ от строительства вуза, соревнования по велоспорту, свиньи и дорогая картошка

Отказ от строительства вуза, соревнования по велоспорту, свиньи и дорогая картошка

30 мая 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney
Тагильские депутаты предложили мэрии отложить строительство нового вуза. Дороги в городе перекроют из-за соревнований по велоспорту. На Гальянке рядом со школой гуляют свиньи. В Тагиле проводят в последний путь Бориса Рыбалко. В Свердловской области вновь подорожала картошка. Подводим итоги 30 мая.

Депутаты тагильской гордумы предложили властям пока отказаться от идеи строительства в городе нового вуза. По мнению народных избранников, сейчас лучше сосредоточиться на поддержании уже работающих учебных заведений и создавать комфортные условия для студентов, чтобы они оставались в родном городе после получения образования.

Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза
Узнать подробнее

В Тагиле с 31 мая до 2 июня проходят соревнования по велоспорту. В связи с этим в городе будут перекрыты некоторые участки на улицах города. Правда, не на весь день, а только с 9:00 и до 16:00. К тому же в эти дни на этих же улицах нельзя будет парковаться.

Дороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту
Узнать подробнее

С необычной проблемой столкнулись жители Гальянки: они вынуждены каждый день лицезреть целое стадо свиней, которые свободно гуляют по округе. Например, их частенько видят рядом со школой. Хрюшки чувствуют себя вполне вольготно, а хозяин на замечания не реагирует.

Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В последний путь 31 мая проводят известного в Нижнем Тагиле человека, бывшего руководителя «Тагилгражданпроекта» Бориса Рыбалко. Он скончался на 75-м году жизни, сразу же после выхода на пенсию. Друзья и родные будут помнить о Борисе Васильевиче, как о светлом человеке, а в памяти тагильчан он будет жить благодаря созданным им зданиям школ, больниц и учреждений культуры.

В Нижнем Тагиле простятся с экс-главой «Тагилгражданпроекта» Борисом Рыбалко
Узнать подробнее

Почти на 10% подорожал картофель в Свердловской области всего лишь за одну неделю с 20 по 27 мая. Теперь килограмм популярного корнеплода можно купить минимум за 34 рубля. Также цены подскочили на репчатый лук и свеклу. А вот помидоры, напротив, подешевели на 11,5%. Также цены немного снизились на бананы, капусту и растительное масло.

Картофель в Свердловской области резко подорожал
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд с УСМ, ремонт Южного подъезда в Тагиле, новая школа и сильнейшие заморозкиПродукты из «Жизньмарта», уникальный асфальт, арест в ГИБДД и сексуальная блондинкаПредупреждение компании ЕВРАЗ, конец отопительного сезона, Пасха и рост зарплат
#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Цены#Свердловская область#Смерть#Животные#Продукты#Соревнования#Строительство#Школа#Городская дума#Домашние животные#Дороги#Мэрия#Похороны#Свиньи#Картофель#Вуз#Подорожание#Прощание#Екатеринбург#Перекрытие дороги
Подпишитесь
Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза
Сегодня, 14:39
Смерть Анастасии Заворотнюк: реакция коллег и родных, похороны, лучшие фильмы
Сегодня, 13:58
Картофель в Свердловской области резко подорожал
Сегодня, 12:03
Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО
Сегодня, 11:25
Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета
Сегодня, 08:24
Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 11:07
"