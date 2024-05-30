Отказ от строительства вуза, соревнования по велоспорту, свиньи и дорогая картошка

В Тагиле с 31 мая до 2 июня проходят соревнования по велоспорту. В связи с этим в городе будут перекрыты некоторые участки на улицах города. Правда, не на весь день, а только с 9:00 и до 16:00. К тому же в эти дни на этих же улицах нельзя будет парковаться.