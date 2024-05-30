tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге

Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге

30 мая 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
В Кольцово в Екатеринбурге таможенники задержали пассажирку с 21 тысячей долларов (разрешенная сумма — 10 тысяч долларов).

По данным Уральского таможенного управления, женщине 57 лет. На эти средства она планировала построить с мужем дом в Сербии. Туда они направлялись с пересадкой в Баку. Женщина — гражданка Сербии.

Объясняясь, женщина сообщила, что это заработанные супругом деньги для строительства дома. Возбуждено административное дело. 10 тысяч долларов паре вернули, а остальное забрали и отправили на хранение. Далее состоится суд, после чего и станет ясно, что делать с этими средствами.

Ранее пьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиром.

Иностранец в Кольцово хотел улететь за границу по поддельному паспорту
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажир с брендовыми кроссовками и наркотиками задержан в КольцовоПосле наезда самолета на техника в Кольцово возбуждено уголовное дело«Газель» полыхает на дороге у аэропорта «Кольцово»
#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Суд#Административное дело#Кольцово#Таможенники#Пассажирка#Доллары#Екатеринбург#Сербия
Подпишитесь
Стафилококк и сальмонеллу нашли у поставщика для «Жизньмарта» в Березовском
Сегодня, 08:45
Картофель в Свердловской области резко подорожал
Сегодня, 12:03
Жителям Свердловской области запретили посещать леса
Сегодня, 09:25
Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО
Сегодня, 11:25
Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета
Сегодня, 08:24
Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:00
"