Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По данным Уральского таможенного управления, женщине 57 лет. На эти средства она планировала построить с мужем дом в Сербии. Туда они направлялись с пересадкой в Баку. Женщина — гражданка Сербии.
Объясняясь, женщина сообщила, что это заработанные супругом деньги для строительства дома. Возбуждено административное дело. 10 тысяч долларов паре вернули, а остальное забрали и отправили на хранение. Далее состоится суд, после чего и станет ясно, что делать с этими средствами.
Ранее пьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиром.