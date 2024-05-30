Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге

Объясняясь, женщина сообщила, что это заработанные супругом деньги для строительства дома. Возбуждено административное дело. 10 тысяч долларов паре вернули, а остальное забрали и отправили на хранение. Далее состоится суд, после чего и станет ясно, что делать с этими средствами.