Полиция задержала курьера мошенников в Екатеринбурге

Задержанный не имел официальной работы. На работу курьером он согласился после предложения, которое ему поступило в мессенджере. Молодой человек приехал в Екатеринбург, встретился с женщиной и забрал у нее 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.