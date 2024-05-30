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Полиция задержала курьера мошенников в Екатеринбурге

Полиция задержала курьера мошенников в Екатеринбурге

30 мая 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге задержан 20-летний молодой человек, работавший курьером у мошенников. Он оказался уроженцем Североуральска.

Задержанный не имел официальной работы. На работу курьером он согласился после предложения, которое ему поступило в мессенджере. Молодой человек приехал в Екатеринбург, встретился с женщиной и забрал у нее 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.

После этого он собрался передать деньги «начальству», однако не успел, так как его задержали правоохранители. Полмиллиона у него изъяли и вскоре вернут их хозяйке, когда установят ее личность.

Напомним, в марте 2024 года в Каменске-Уральском задержали 18-летнего юношу, который подрабатывал курьером у мошенников.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Криминал#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Курьер#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент#Потерпевшая
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