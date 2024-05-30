Полиция задержала курьера мошенников в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Задержанный не имел официальной работы. На работу курьером он согласился после предложения, которое ему поступило в мессенджере. Молодой человек приехал в Екатеринбург, встретился с женщиной и забрал у нее 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.
После этого он собрался передать деньги «начальству», однако не успел, так как его задержали правоохранители. Полмиллиона у него изъяли и вскоре вернут их хозяйке, когда установят ее личность.
Напомним, в марте 2024 года в Каменске-Уральском задержали 18-летнего юношу, который подрабатывал курьером у мошенников.