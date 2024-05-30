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Updated Сегодня, 06:08

Построенные в Свердловской области школы оказались слишком маленькими или большими

Построенные в Свердловской области школы оказались слишком маленькими или большими

30 мая 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области в школах и детских садах, построенных с 2019 по 2023 год, выявили нарушения требований к площади помещений.

Выяснилось, что вышеуказанные учреждения, построенные недавно, очень большие или маленькие. Это является несоблюдением требований Роспотребнадзора к площади образовательных учреждений. Данная информация указана в отчете аудитора СП Натальи Труновой, пишут «Ведомости».

Несоблюдение нормативов также лишает возможности осуществлять контроль над экономной тратой бюджетных средств. Известно, что чаще всего не учитывали установленные нормативы при строении лаборантских и спортзалов.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух садиков в микрорайонах Приречный и Выя.

Ремонт стадиона у школы №44 в Нижнем Тагиле завершится к новому учебному году
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#Елизавета Зиборова#Общество#Строительство#Роспотребнадзор#Отчет#Детские сады#Школы#Нарушения#Документ#Нормативы#Екатеринбург
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