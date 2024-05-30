Построенные в Свердловской области школы оказались слишком маленькими или большими

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:08
Выяснилось, что вышеуказанные учреждения, построенные недавно, очень большие или маленькие. Это является несоблюдением требований Роспотребнадзора к площади образовательных учреждений. Данная информация указана в отчете аудитора СП Натальи Труновой, пишут «Ведомости».
Несоблюдение нормативов также лишает возможности осуществлять контроль над экономной тратой бюджетных средств. Известно, что чаще всего не учитывали установленные нормативы при строении лаборантских и спортзалов.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух садиков в микрорайонах Приречный и Выя.