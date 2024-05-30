Разница в доходах учителей в Москве и регионах доросла до 400%

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Об этом сообщили в Минпросвещения и Росстат. Так, в Москве преподаватель, работающий на 1,3 ставки, зарабатывает порядка 111 700 рублей в месяц. А в Костромской области 36 200 рублей в месяц, при этом работая на 1,65 ставки, пишут «Новые известия».
За одну ставку учитель может претендовать только 19 200 рублей. Поэтому оплата труда костромского педагога в четыре раза меньше столичного.
Другой пример — в Ивановской области учителя зарабатывают 33,9 тысячи рублей. В Брянской области — 36 200 рублей в месяц, а его коллега в Тамбове — 35 600 рублей. В Волгоградской области заработок оценивается в 37 200 рублей. Во Владимире или Самаре — 42 300 и 45 300 рублей.
Работая на одну ставку, любой педагог из региона получит только 20-25 000 рублей. Для заработка хотя бы 35 000 рублей. Нужно брать дополнительные ставки.
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