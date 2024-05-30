Разница в доходах учителей в Москве и регионах доросла до 400%

Об этом сообщили в Минпросвещения и Росстат. Так, в Москве преподаватель, работающий на 1,3 ставки, зарабатывает порядка 111 700 рублей в месяц. А в Костромской области 36 200 рублей в месяц, при этом работая на 1,65 ставки, пишут «Новые известия».