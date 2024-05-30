Руководитель Союза женщин Свердловской области призвала рожать детей в 18 лет

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По мнению Чемезовой, детей нужно рожать как можно в более раннем возрасте, чтобы повысить рождаемость в стране.
Также председатель считает, что люди, имеющие детей, добиваются большего успеха, чем сверстники, у которых нет детей, потому что у них появляется ответственность, забота о детях и будущем, рассказала Чемезова во время эфира ТВ-канала «ОТВ-Екатеринбург».
При этом председатель организации сообщила, что дети не являются помехой чтобы строить карьеру, так как они могут быть «двигателем» для карьерного развития.
Напомним, с 29 апреля по 5 мая 2024 года в Свердловской области родилось 630 детей. 300 человек из них — девочки. Кроме того, в марте 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала девушек рожать до 24 лет.