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Updated Сегодня, 04:11

Руководитель Союза женщин Свердловской области призвала рожать детей в 18 лет

Руководитель Союза женщин Свердловской области призвала рожать детей в 18 лет

30 мая 2024, 04:09
Фото: Изображение Midjourney
Председатель Союза женщин Свердловской области Ирина Чемезова призвала девушек рожать в возрасте 18 лет.

По мнению Чемезовой, детей нужно рожать как можно в более раннем возрасте, чтобы повысить рождаемость в стране.

Также председатель считает, что люди, имеющие детей, добиваются большего успеха, чем сверстники, у которых нет детей, потому что у них появляется ответственность, забота о детях и будущем, рассказала Чемезова во время эфира ТВ-канала «ОТВ-Екатеринбург».

При этом председатель организации сообщила, что дети не являются помехой чтобы строить карьеру, так как они могут быть «двигателем» для карьерного развития.

Напомним, с 29 апреля по 5 мая 2024 года в Свердловской области родилось 630 детей. 300 человек из них — девочки. Кроме того, в марте 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала девушек рожать до 24 лет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Рождаемость#Демография#Возраст#Материнство#Мамы#Призыв#Екатеринбург#Беременность и роды
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