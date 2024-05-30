Руководитель Союза женщин Свердловской области призвала рожать детей в 18 лет

Также председатель считает, что люди, имеющие детей, добиваются большего успеха, чем сверстники, у которых нет детей, потому что у них появляется ответственность, забота о детях и будущем, рассказала Чемезова во время эфира ТВ-канала «ОТВ-Екатеринбург».