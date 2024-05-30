Смерть Анастасии Заворотнюк: реакция коллег и родных, похороны, лучшие фильмы

Тяжело переживают смерть актрисы и ее коллеги по цеху. Актер Владимир Еременко, близкий друг Анастасии, рассказал в интервью «МК», что она до последнего не соглашалась верить в свой диагноз и всегда говорила, что выздоровеет и вернется к работе. Окружающие удивлялись ее силе воли и стойкости. Так, по словам Еременко, сразу после того, как ей поставили страшный диагноз, она вышла из кабинета врача и поехала на работу, где ей пришлось вести большое и длинное мероприятие. И никто не понял, что с ней что-то не так.