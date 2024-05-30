Смерть Анастасии Заворотнюк: реакция коллег и родных, похороны, лучшие фильмы

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Тот факт, что Насти больше нет, до сих пор не укладывается в голове ее родных. Поверить, что любимая жена и мать ушла из жизни, очень тяжело и мужу Анастасии, актеру Петру Чернышову, и ее детям.
Актриса скончалась в ночь на четверг, 30 мая, в реанимации одной из московских клиник. Известно об этом стало утром, когда на странице Насти в соцсетях появилось сообщение:
Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.
Дочь Анастасии Анна утром опубликовала на своей странице нежное письмо, посвященное матери.
Мам, ты самое лучшее, что у меня было, — написала девушка.
Тяжело переживают смерть актрисы и ее коллеги по цеху. Актер Владимир Еременко, близкий друг Анастасии, рассказал в интервью «МК», что она до последнего не соглашалась верить в свой диагноз и всегда говорила, что выздоровеет и вернется к работе. Окружающие удивлялись ее силе воли и стойкости. Так, по словам Еременко, сразу после того, как ей поставили страшный диагноз, она вышла из кабинета врача и поехала на работу, где ей пришлось вести большое и длинное мероприятие. И никто не понял, что с ней что-то не так.
Она не была заносчивой и высокомерной. Всегда протягивала руку помощи близким людям. <…> Добрейшей души человек… — рассказал журналистам Еременко.
Вместе с олимпийской чемпионкой Ириной Слуцкой Анастасия Заворотнюк вела шоу «Ледниковый период». Как рассказала спортсменка в интервью ТАСС, она была прекрасным человеком, с которым было комфортно работать и легко общаться. Семья боролась за жизнь Анастасии много лет, сделала все, что могла, но все равно ее смерть очень тяжело переживается, добавила Слуцкая.
В 2019 году актрисе неожиданно поставили диагноз, с которым она так и не смирилась. Впервые слово «глиобластома» Анастасия услышала от врачей вскоре после рождения младшей дочери. Поначалу семья никак не комментировала происходящее и отказывалась объяснять, почему самая прекрасная из всех нянь перестала появляться на публике. Молчание несколько месяцев спустя прервал продюсер Андрей Разин, который объявил, что актрисе поставлен диагноз «глиобластома» — тот же самый, от которого в свое время скончалась певица и актриса Жанна Фриске. Также от глиобластомы скончались юморист Михаил Задорнов, оперный певец Дмитрий Хворостовский и французский модельер Ив Сен-Лоран.
Началась упорная борьба за жизнь и здоровье, которая длилась пять лет. За это время Анастасия несколько раз побывала на грани жизни и смерти, проведя многие недели в реанимации. Ровно через три года после постановки диагноза Настю госпитализировали в частную онкологическую клинику, где она провела рекордные шесть месяцев. Все это время рядом с ней находился ее муж Петр Чернышов.
Глиобластома — чрезвычайно агрессивная опухоль, которая развивается из глиальных клеток нервной ткани. Относится к четвертной степени злокачественности. Располагается чаще в лобной и височной долях головного мозга, имеет свойство быстро прорастать в мозговую ткань, что существенно осложняет проведение хирургических операций. Диагностический прогноз при глиобластомах чаще всего не слишком благоприятный. Пациенты редко живут дольше пяти лет даже в случае удачно проведенной операции (по данным Юсуповской больницы г. Москвы).
Благодаря своему неиссякаемому оптимизму, Заворотнюк в светлые периоды находила в себе силы вести соцсети и общаться с поклонниками, а в 2021 году она написала, что мечтает о скорейшем возвращении в профессию.
К несчастью, ее мечтам так и не суждено было сбыться. Ей становилось все хуже и хуже, в последние месяцы жизни она страдала от сильных головных болей.
Пока точное место захоронения актрисы неизвестно. Днем 30 мая появилась новость о том, что ее могут похоронить на Анкундиновском кладбище, где уже находится могила ее отца, режиссера Юрия Заворотнюка. Здесь же покоится и брат Анастасии Святослав с супругой. Данную информацию опубликовал Telegram-канал Shot.
Однако позднее РИА новости со ссылкой на свой источник написали, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище Москвы.
Церемония прощания, по некоторым данным, пройдет в Московском театре Олега Табакова — с таким предложением выступило его руководство. Анастасия Заворотнюк проработала здесь около 10 лет и участвовала во многих постановках, в том числе таких ярких спектаклях, как «Миф о Дон-Жуане» и «Обыкновенная история».
Пожалуй, самой запоминающейся работой Анастасии Заворотнюк на телевидении стала роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Ситком (2004-2008) сделал актрису чрезвычайно популярной. По признанию критиков, Анастасия невероятно талантливо раскрыла образ простой провинциальной девушки с чистой душой и добрым сердцем.
Однако Заворотнюк позднее смогла преодолеть судьбу актрисы «одной роли» и доказала всем, что она способна работать не только в комедийном жанре. В 2007 году она снялась в блокбастере «Код апокалипсиса» и не только прекрасно справилась со своей задачей, но и затмила своего партнера по кинофильму, яркого и стильного француза Венсана Переса.
В комедии 2012 года «Мамы» Анастасия Заворотнюк предстала в роли суперзанятой женщины, которая работает на телевидении и у которой практически не остается времени на маленького сына. Картина впечатлила не всех: многие ругали ее за банальный сюжет и нехитрые режиссерские решения, другие, напротив, называли светлой и теплой. Однако практически все сходились во мнении, что Анастасия Заворотнюк была настоящим украшением фильма и блестяще сыграла свою роль.
И, конечно же, нельзя не отметить такие картины с участием Анастасии, как комедия «Служебный роман. Наше время» (Оля Рыжова), триллер «Я больше не боюсь» (Вера) и военная драма «Охота на гауляйтера» (Галина Помазан).