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В Нижнем Тагиле люди жалуются на стадо свиней на самовыгуле рядом со школой

Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле

30 мая 2024, 08:00
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле люди жалуются на стадо свиней на самовыгуле рядом со школой

На Гальянке в Нижнем Тагиле на улице 1 Мая в 500 метрах от школы №100 постоянно разгуливают свиньи, которых хозяин отпускает на самовыгул. Соседи давно, но безрезультатно жалуются на свиновода.
Свиньи заходят на участки, топчут и съедают урожай. На все жалобы соседей и предписания из различных инстанций, свиновод никак не реагирует. Люди уже устали писать жалобы, власти бездействуют, — рассказала TagilCity.ru подписчица Светлана.

По ее словам, животных разводят незаконно, от них на улице стоит жуткий запах. Свиньи уже пробивали забор и бегали по участку. Кроме того, рядом с соседским домом валяется много различного хлама, а это вызывает пожароопасную ситуацию.

Напомним, ранее жители многоэтажки в Нижнем Тагиле пожаловались на соседей, которые устроили в квартире приют для собак и выпускают их на самовыгул.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Животные#Школа#Жалобы#Соседи#Свиньи#Екатеринбург
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