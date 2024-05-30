Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Updated Сегодня, 08:02
Свиньи заходят на участки, топчут и съедают урожай. На все жалобы соседей и предписания из различных инстанций, свиновод никак не реагирует. Люди уже устали писать жалобы, власти бездействуют, — рассказала TagilCity.ru подписчица Светлана.
По ее словам, животных разводят незаконно, от них на улице стоит жуткий запах. Свиньи уже пробивали забор и бегали по участку. Кроме того, рядом с соседским домом валяется много различного хлама, а это вызывает пожароопасную ситуацию.
Напомним, ранее жители многоэтажки в Нижнем Тагиле пожаловались на соседей, которые устроили в квартире приют для собак и выпускают их на самовыгул.