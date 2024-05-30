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Стафилококк и сальмонеллу нашли у поставщика для «Жизньмарта» в Березовском

Стафилококк и сальмонеллу нашли у поставщика для «Жизньмарта» в Березовском

30 мая 2024, 08:45
Фото: 1MI
Продукция, производящаяся на предприятии ИП в Березовском для сети супермаркетов «Жизньмарт», оказалась заражена.

Известно, что у сотрудников, работавших на предприятии, были инфекционные заболевания. Мясная продукция, которая была отобрана на пробы, оказалась заражена. Также у мяса не имелось контроля качества.

Роспотребнадзор в Березовском в настоящий момент решает вопрос о том, чтобы закрыть данное производство, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, сальмонеллой заразился один из сотрудников «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Выяснилось, что он работал при отсутствии санкнижки. Также ранее произошло массовое отравление екатеринбуржцев, которые покупали продукты в «Жизньмарте».

В магазинах екатеринбургского «Жизньмарта» завершились проверки после отравлений
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#Елизавета Зиборова#Продукты#Здоровье#Производство#Качество#Березовский#Роспотребнадзор#Продукция#ЧП#Инфекция#Фабрика#18+#Екатеринбург#Мясная продукция#Жизньмарт
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