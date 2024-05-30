Стафилококк и сальмонеллу нашли у поставщика для «Жизньмарта» в Березовском

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Известно, что у сотрудников, работавших на предприятии, были инфекционные заболевания. Мясная продукция, которая была отобрана на пробы, оказалась заражена. Также у мяса не имелось контроля качества.
Роспотребнадзор в Березовском в настоящий момент решает вопрос о том, чтобы закрыть данное производство, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, сальмонеллой заразился один из сотрудников «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Выяснилось, что он работал при отсутствии санкнижки. Также ранее произошло массовое отравление екатеринбуржцев, которые покупали продукты в «Жизньмарте».